„Die emotionale Verbindung steht am Anfang"

NFL in Deutschland

NFL in Deutschland :

NFL in Deutschland : „Die emotionale Verbindung steht am Anfang“

Alexander Steinforth, Deutschlandchef der NFL, verrät im Interview, wie Kinder für American Football begeistert werden, was die Liga so spannend macht – und wie sogar der Fußball profitiert.

Alexander Steinforth sieht „großes Potential“. In München wird wohl auch Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers zu sehen sein. Bild: Imago

„Kein Profi möchte, dass sein Kind Football spielt“, sagte der frühere deutsche NFL-Spieler Uwe von Schamann einmal im F.A.Z.-Interview. Er bezog sich dabei auf die enorme Verletzungsgefahr. Was würden Sie auf diese Behauptung antworten?

Also ich kenne genügend professionelle Footballspieler, die durchaus davon überzeugt sind, dass das auch ein guter Weg für ihre Kinder oder ihre Familie ist. Wir waren noch vor ein paar Wochen mit der NFL beim Oktoberfest in München, und da war auch ein ehemaliger Spieler aus den USA dabei, dessen Sohn mittlerweile bei den New Orleans Saints spielt. Natürlich ist Football ein Sport, der körperlich intensiv und mit Sicherheit auch verletzungsanfällig ist. Aber Football ist meiner Meinung nach auch ein ganz faszinierender Sport, und deswegen würde ich diese Aussage nicht teilen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele, viele Spieler sagen: Hey, wenn meine Kinder darauf Lust haben, dann gerne.