Die stärkste Football-Liga der Welt kommt nach Frankfurt: Neben Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs werden die New England Patriots in Deutschland zu Gast sein. Auch die genauen Termine und Gegner sind jetzt bekannt.

Einer der besten Spieler der NFL kommt nach Deutschland: Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs werden in Frankfurt Football spielen. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Herbst in München, bei der Quarterback-Ikone Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks vor knapp 70.000 begeisterten Zuschauern in der Allianz Arena spielten, wird die National Football League (NFL) in diesem Jahr ein weiteres Mal in Deutschland zu Gast sein. An diesem Mittwoch verkündete die NFL live im amerikanischen Fernsehen ihre internationalen Pläne für das Jahr 2023, in denen Deutschland gleich mit zwei Spielen bedacht wird.

Als die stärkste Football-Liga der Welt vor gut einem Jahr bekanntgab, dass sie erstmals ein reguläres Saisonspiel auf deutschem Boden veranstalten werde, lautete die Aussage von Commissioner Roger Goodell zunächst, die NFL werde in den Jahren 2022 bis einschließlich 2025 im Zuge ihrer Internationalisierungsbemühungen vier Partien – jeweils zwei davon in München und Frankfurt – abhalten. Weil in diesem Jahr das ursprünglich geplante NFL-Spiel in Mexiko aufgrund von Renovierungsarbeiten am dortigen Estadio Azteca nicht durchgeführt werden kann, bekam Deutschland, auch als Folge der positiven Eindrücke von München, wie es aus NFL-Kreisen heißt, den Zuschlag für eine zweite Partie im Jahr 2023.

Super-Bowl-Sieger Patrick Mahomes in Frankfurt

Wie nun bekanntgegeben wurde, werden diese beiden NFL-Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen in Frankfurt stattfinden. Am 5. und 12. November werden im Deutsche-Bank-Park, wo Fußball-Bundesligaklub Eintracht Frankfurt seine Heimspiele austrägt, der derzeitige Super-Bowl-Sieger und NFL-Champion Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes sowie die New England Patriots mit Trainer-Legende Bill Belichick zu Gast sein. Die Chiefs werden dabei auf die Miami Dolphins treffen, die Patriots eine Woche später auf die Indianapolis Colts.

Frankfurt sei „eine Stadt mit großer NFL-Tradition“, sagte der für die Internationalisierung zuständige NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly nun. Die Liga sei deshalb „voller Vorfreude, beide Spiele im Stadion von Eintracht Frankfurt auszutragen und damit an die unglaubliche Atmosphäre beim letzten Spiel in München anzuknüpfen“. Bereits von 1995 bis 2007 war das Logo der NFL an vielen Orten der Stadt Frankfurt präsent, als die Liga mit ihrer „NFL Europe“, von der Frankfurt Galaxy ein Teil war, eine Art zweite Footballliga auf europäischem Boden betrieb. Dieses Vorhaben wurde zugunsten der von 2007 an durchgeführten internationalen Spiele aber eingestellt. Neben Frankfurt wird die NFL in diesem Jahr noch drei weitere Partien in Europa, alle im Oktober in London, abhalten.

„Die Begegnungen in Deutschland werden den Fans im November zwei ausgesprochen spannende Spiele bieten“, sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland. „Die Liga bedankt sich herzlich bei unseren Partnern, der DFL (Deutsche Fußball Liga), der Stadt Frankfurt und Eintracht Frankfurt für die gute Zusammenarbeit. Wir können es kaum erwarten, dass das Frankfurter Stadion im Herbst Gastgeber für einige der größten Teams unseres Sports sein wird.“

Die NFL verbindet ehrgeizige Ziele mit ihren Spielen in Deutschland. Neben einem weltweiten Millionenpublikum an den TV-Geräten rechnet die Liga mit Hunderttausenden Footballfans in Frankfurt – im Stadion und bei den zahlreichen geplanten Fanfesten im Stadtgebiet, die die Liga gemeinsam mit den Teams schon jetzt vorbereitet. Darunter sind etwa abgetrennte Fanzonen der einzelnen Mannschaften in Gastronomiebetrieben, Public-Viewing-Möglichkeiten sowie NFL-Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen.

„Es ist eine große Ehre für die Stadt Frankfurt am Main, im November dieses Jahres gleich zwei internationale Spiele der NFL im Stadion austragen zu dürfen“, sagte Frankfurts Sportdezernent und designierter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). „Die Spiele machen Frankfurt als Sportstadt noch attraktiver. Die Stadt Frankfurt und die Region fiebern den beiden Großevents entgegen. Dass die NFL nach Frankfurt kommt, ist eine große Bereicherung, insbesondere für den Sport und die regionale Wirtschaft.“

Die Tickets für die Deutschland-Premiere in München, die zwischen 75 und mehreren Hundert Euro gekostet hatten, waren in Minutenschnelle ausverkauft gewesen. München erlebte anschließend rund um das Spiel der Buccaneers gegen die Seahawks einen regelrechten Ansturm von Footballbegeisterten aus ganz Europa. Für die beiden Partien in Frankfurt (der Ticket-Vorverkauf soll „im Sommer 2023“ starten) hofft die NFL, die sich immer stärker von einer rein amerikanischen zu einer global wahrgenommenen Liga entwickeln will, nun auf einen ähnlichen Effekt; und auf eine Langzeitwirkung über die beiden Sonntage im November hinaus.

Längst hat Liga-Chef Goodell seine Aussagen bezüglich der NFL-Spiele in Deutschland revidiert, zumindest in Teilen. Weitere Spiele über die vereinbarten vier bis einschließlich 2025 seien absolut im Bereich des Möglichen, sagte der 64-Jährige im vergangenen Jahr. Auch ein eigenes europäisches Team, beheimatet etwa in Großbritannien, oder sogar eine eigene europäische Regionalgruppe der NFL mit vier Mannschaften sei in den kommenden Jahren denkbar. Das klingt wie Zukunftsmusik. NFL-Spiele in Deutschland waren das aber auch einmal. Und in diesem Jahr gibt es davon sogar zwei.