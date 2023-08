Aktualisiert am

American Football für die ganze Welt: Nach Europa, mit den Spielen in Deutschland, ist nun Afrika dran. Dort geht es der National Football League jedoch – erst einmal – um etwas anderes.

Flag Football in Kenia: Die NFL expandiert nach Afrika. Bild: Chris Martinez/NFL

Für Ikem Ekwonu war es eine besondere Reise. Eine Reise, die sich für ihn wie nach Hause kommen anfühlte, zumindest ein bisschen, auch wenn das Reiseziel gar nicht Zuhause war. In Afrika war er das letzte Mal im Alter von acht Jahren gewesen, erzählt er. Also da, wo seine Eltern und Großeltern herkommen und wohin auch er, der in den Vereinigten Staaten geboren ist und dort sein gesamtes Leben verbracht hat, eine starke Verbindung fühlt, die nichts mit Ländern und Landesgrenzen zu tun hat, sondern mit einem Gemeinschaftsgefühl, das für ihn ei­gentlich den gesamten Kontinent umfasst.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Deshalb war es ihm auch gar nicht so wichtig, dass diese Reise, an der er in diesem Frühjahr teilgenommen hat, nicht nach Nigeria ging, dem Zuhause seiner Familie, sondern nach Kenia. Weil ihm der Grund dieser Reise umso wichtiger war.