Warum kommt die NFL nach Frankfurt und wer wird hier spielen?

Für die berühmteste und beste Football-Liga der Welt ist Deutschland aktuell einer der wichtigsten Wachstumsmärkte weltweit. Von 2022 bis einschließlich 2025 veranstaltet die National Football League (NFL) deshalb regelmäßige Saisonspiele in München und Frankfurt. In diesem Jahr werden es sogar zwei Partien sein, die beide im Frankfurter Deutsche Bank Park stattfinden.

Am 5. November trifft Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs mit Quarterback-Star Patrick Mahomes auf die Miami Dolphins. Eine Woche später, am 12. November, spielen die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Anpfiff ist jeweils um 15.30 Uhr. Die NFL will so ihre Fangemeinde in Deutschland stärken und dadurch langfristig mehr Geld verdienen. Weitere Footballspiele über das Jahr 2025 hinaus hat die Liga bereits in Aussicht gestellt.