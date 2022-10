Aktualisiert am

Flitzer zeigt Football-Star an

Störenfried vom Feld gerammt : Flitzer zeigt Football-Star an

Football-Star Bobby Wagner drohen nach seinem beherzten Tackle gegen einen Flitzer rechtliche Konsequenzen. Das Opfer hat nach Informationen des Fernsehsenders ESPN Anzeige gegen den Linebacker von Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams erstattet. Bei dem Mann soll es sich laut eines Medienberichts um ein Mitglied einer Tierschutzgruppe handeln.

Dieser war am Montag im NFL-Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Rams (24:9) auf das Spielfeld gerannt und vor den Sicherheitskräften weggelaufen, aus einer Fackel in seiner Hand kam pinker Rauch. Dicht an der Seitenlinie rammte Wagner den Störenfried schließlich heftig zu Boden.

„Sorgen um den Sicherheitsmann“

„Damit kann ich mich nicht beschäftigen“, sagte Wagner zu der Anzeige: „Ich mache mir mehr Sorgen um den Sicherheitsmann, der bei der Verfolgung verletzt wurde.“

Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams musste derweil im vierten Spiel schon die zweite Niederlage hinnehmen. Dabei blieben die Rams ohne eigenen Touchdown und erzielten alle ihre Punkte durch Field Goals. Den wichtigsten Touchdown für die 49ers ermöglichte der starke Deebo Samuel, als er beim Stand von 7:6 einen schwierigen Ball fing und über 57 Yards bis in die Endzone trug. Vom 14:6 erholten sich die Rams nicht mehr.

Mehr zum Thema 1/

49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo hatte in seinem zweiten Spiel von Beginn an abermals einen guten Abend und kam auf einen Touchdown-Pass und Würfe über insgesamt 239 Yards. Der Routinier war im Sommer in der Hierarchie hinter den jungen Trey Lance gesetzt worden, ist nach dessen Verletzung aber wieder Stammkraft.