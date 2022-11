Verletzungsarme Spielvariante : „Flag Football ist ein perfekter Einstieg für Kinder“

Sie sind einer der Verantwortlichen, die im Auftrag der National Football League (NFL) in Frankfurt das „NFL Flag Football Programm“ leiten. Um was geht es dabei?

Es geht darum, die Sportart American Football an die Schulen zu bringen, Lehrer in Workshops zu schulen, die dann mit ihren Klassen im Unterricht Flag Football spielen, eine kontaktarme Variante des American Football, und so letztlich die Begeisterung für diesen Sport bei den Kindern und Jugendlichen zu wecken. Dieses Programm gibt es bislang in fünf deutschen Städten, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München und Frankfurt. Es gibt Schulmeisterschaften in diesen Städten, die Gewinner treten am 8. November bei der deutschen Meisterschaft gegeneinander an. Der Sieger fliegt dann im Februar nach Las Vegas, wo die NFL ein internationales Turnier veranstaltet.