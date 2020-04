Spektakel in Football-Liga : Die spannende Jagd auf die Millionen-Talente

Sein „War Room“, die Kommandozentrale, ist eingerichtet. Acht Bildschirme, drei Festnetz-Telefone, dazu mehrere Handys und – ganz altmodisch – ein Notizblock. Wenn sich John Lynch, Geschäftsführer der San Francisco 49ers, in der Nacht zu Freitag (1.30 Uhr MESZ bei ProSieben Maxx) auf die Jagd nach den besten Talenten im American Football macht, wird er aber nicht, wie sonst, mit rund zwei Dutzend Mitarbeitern in einem Raum sitzen und hitzig von Angesicht zu Angesicht diskutieren, sondern allein in seinem eigenen Haus.

Auch die Draft der National Football League (NFL), die jährliche Ziehung der Nachwuchsspieler, steht unter dem Einfluss der Corona-Krise. Kein Spektakel mit Zehntausenden Fans in einem Luxushotel in Las Vegas also. Stattdessen: Videokonferenzen mit allen 32 Mannschaften, digitale Datenübermittlung, TV-Übertragungen des Streams an drei Tagen in die ganze Welt. Technische Pannen wie beim Testlauf zu Beginn dieser Woche scheinen programmiert.

Doch die Teams gehen mit der gleichen peniblen, minutiösen, fast schon militärischen Vorbereitung ans Werk. Als würde es tatsächlich in den Krieg gehen. Denn: Die Draft ist jedes Mal ein Multi-Millionenspiel. Aus Hunderten Talenten gilt es in sieben Runden die größten, kräftigsten, schnellsten und besten herauszufiltern. Die Spieler, die die NFL in den kommenden Jahren prägen können und vielleicht sogar den den Super Bowl gewinnen. Die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit in der Draft kann für Franchises also über Erfolg und Misserfolg entscheiden – und über sehr viel Geld.

Lynch und die 49ers haben den Super-Bowl-Sieg vor wenigen Monaten knapp verpasst. Bei der Draft dürften auf der Liste von San Francisco also vor allem Spieler ganz oben stehen, die im Finale gegen die Kansas City Chiefs noch schmerzlich vermisst worden sind: ein pfeilschneller Passempfänger etwa, oder ein weiterer starker Cornerback, also ein Defensivspieler. Da die Reihenfolge in der Draft hauptsächlich nach dem Team-Erfolg aus der Vorsaison festgelegt wird, das schlechteste Team in der Regel also zuerst dran ist bei der Ziehung, müssen sich die 49ers in diesem Jahr gedulden, auch wenn sie durch ein Tauschgeschäft bis auf Position 13 der Reihenfolge vorgerückt sind.

Der Hype um den Nachwuchs in den amerikanischen Sportligen kennt dabei kaum Grenzen. Football-Spiele zwischen Universitäten verfolgen zuweilen mehr als 100.000 Menschen im Stadion und Millionen an den Fernsehern. Welches Talent bei welcher Mannschaft in der NFL unterkommt, stößt auf enormes Interesse und ist längst zu einem wichtigen wirtschaftlichen Faktor für die NFL geworden. In den Tagen vor der Draft erreicht dieser Hype seinen Höhepunkt. Dann gibt es kaum noch ein anderes Gesprächsthema unter Interessierten, Zeitungen und Websites sind voller Prognosen und Gedankenspiele. Im Fokus steht fast immer die Frage, welcher Spieler als Erstes gezogen wird. Ihm, in der Regel der Beste der gesamten Draft, wird die meiste Aufmerksamkeit zuteil, zugleich lasten auf ihm hohe Erwartungen und großer Druck. Dem sogenannten „First Pick“ wird zugeschrieben, zu einem Profi heranzureifen, der eine Mannschaft über Jahre anführen kann.

Dass sich die Cincinnati Bengals an allererster Stelle wegen ihres Bedarfs auf dieser Position für Quarterback Joe Burrow entscheiden werden, gilt für viele Experten als beschlossene Sache. Burrow führte die Louisiana State University im Winter zur College-Meisterschaft und wurde mit der Heisman-Trophy für den herausragenden Spieler der Saison ausgezeichnet. Aber der beste, weil am weitesten entwickelte, verfügbare Spieler in diesem Jahr heißt gar nicht Joe Burrow, sondern Chase Young. Im gemeinsamen Gespräch ließen sich die NFL-Experten Bucky Brooks und Daniel Jeremiah dieser Tage zu regelrechten Lobeshymnen hinreißen. „Er hat alles, was man von einem Kapitän der Zukunft erwarten kann“, meinte der frühere Profi Brooks. Und für Analyst Jeremiah ist Young einer, „der die Liga vom ersten Tag an dominieren kann“.

Mehr zum Thema 1/

Die Dienste des 21 Jahre alten Ausnahmekönners werden sich aller Voraussicht nach die Washington Redskins sichern, die an zweiter Stelle nach Cincinnati wählen dürfen, wenngleich der Defensive End bei vielen Entscheidern ganz oben auf dem Wunschzettel steht. Gerüchte über angebotene Tauschgeschäfte teils zu horrenden Konditionen machen seit Tagen die Runde. Offenbar sind nicht wenige Teams dazu bereit, ganz tief in die Tasche zu greifen für einen Spieler wie Young. Fest steht: In den Kommandozentralen wird bei der Draft ein hektischer Kampf um die Besten toben. Es geht schließlich um potentiellen Erfolg. Und um Millionen.