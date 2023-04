„Du kannst gut sein, du kannst schlecht sein, du kannst nett sein, du kannst unangenehm sein. Die Leute werden so oder so über dich reden.“ Das sagte vor etwa acht Monaten ein junger Football-Quarterback im Podcast des früheren Super-Bowl-Gewinners Ryan Clark. Schon damals war vielen klar, dass diesem jungen Quarterback eine vielversprechende Karriere in der National Football League (NFL) bevorstehen könnte, der stärksten Liga überhaupt in diesem Sport und Sehnsuchtsort für Hunderttausende junge Athleten weltweit.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



C.J. Stroud, der diese Worte damals als gerade 20-Jähriger gesprochen hatte, spielte anschließend eine weitere herausragende Saison an der Ohio State University, einer der besten Adressen im College-Football, und zog so vor der nun bevorstehenden NFL-Draft fast alle Augen auf sich. Einige Experten schätzten ihn schon vor Wochen als besten Nachwuchsspieler dieses Jahrgangs ein, für andere zumindest galt er als einer der besten zwei. Doch in den Tagen vor dem großen Event an diesem Donnerstag (Ortszeit) änderten sich diese Meinungen rasant.