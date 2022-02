Neuer Teamname, alte Strukturen : Die NFL und ihr Rassismus-Problem

Das Football-Team aus Washington hat sich nun in „Commanders“ umbenannt. Von alltäglichem Rassismus will die National Football League aber weiter nichts wissen. Warum?

Kann man ein tiefgreifendes Problem lösen, indem man es einfach nicht mehr beim Namen nennt? Auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben: nein. Die National Football League (NFL) versucht es trotzdem.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



In Washington gab es mal eine Mannschaft, die hieß „Washington Redskins“. Und das war, natürlich, kein guter Name. Merkte im amerikanischen Football viele Jahrzehnte aber niemand, genau genommen fast 85 Jahre lang. Dann, zum Glück, wurde der Protest so groß, dass die Verantwortlichen dem öffentlichen Druck nachgaben und beschlossen, das vor allem gegenüber der indigenen Bevölkerung als diskriminierend empfundene Logo samt des Namenszusatzes „Redskins“ ein für alle Mal zu verabschieden.

Für Washington und die NFL ging es ums Geld

Das war vor fast zwei Jahren, zwischenzeitlich spielte die Mannschaft als „Washington Football Team“ weiter in der NFL, und nun, nachdem sämtliche Marketing-Pläne erstellt, sämtliche Markenrechte gesichert und alles ganz genau durchdacht worden ist, steht der neue Name fest: „Washington Commanders“ soll künftig auf den Trikots stehen, und auf den T-Shirts, und auf den Hosen, und auf allem sonst, was sich irgendwie verkaufen lässt.

Überhaupt soll mit dem neuen Namen auch gleich eine neue Zukunft beginnen. Eine, die erfolgreich ist und in der sich niemand gegenüber wütenden Fans, aufgebrachten Demonstranten oder der kritischen Presse verantworten muss. Nur: So einfach dürfte das nicht werden.

Kritik am alten Namen und Logo gab es in Washington schon viel früher, nicht erst vor zwei Jahren, nicht erst nach dem tragischen Tod des Amerikaners George Floyd, der in den USA eine neue Welle an Protesten gegen gesellschaftliche Missstände auslöste. Erst da aber bewegte sich etwas in den Büros des Footballteams. Warum? Vermutlich, weil plötzlich auch Sponsoren der Franchise den Rücken kehrten aus Furcht vor schlechter PR (die zuvor teilweise jahrelang gute Miene zum bösen Spiel gemacht hatten). Weil, das ist zumindest zu befürchten, es plötzlich nicht mehr nur um die Kritik Einzelner ging, um das Image bei machen, sondern um das große Geld.

Nun also der neue Name, „Commanders“, passend mit Sternchen im neuen Logo, eine Verbindung schaffend zur in der amerikanischen Gesellschaft überwiegend positiv wahrgenommenen Stellung des Militärs und angelehnt an den herausragenden Status Washingtons als Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Allein: Das macht eine jahrzehntelange Bereicherung der starken weißen Männer im amerikanischen Sport auch auf dem Rücken der indigenen Bevölkerung nicht wett.

Was also tun? Den Beteuerungen der Verantwortlichen in Washington oder der NFL glauben, künftig alles besser zu machen? Die Liga weiß über so gut wie alles Bescheid weiß, was in den Räumen der einzelnen Franchises passiert, sie hat das Vorgehen in Washington also jahrzehntelang geduldet (und duldet es im Fall der Kansas City „Chiefs“ weiter). Hoffen, dass in Zukunft tatsächlich alles, oder zumindest einiges, besser wird? Oder die reichen weißen Männer (sämtliche der 32 Teambesitzer sind weiß, ebenso NFL-Commissioner Roger Goodell) einfach mal an ihren Taten messen?

Mehr zum Thema 1/

Dann nämlich ergibt sich ein anderes Bild: Bis heute weigern sich NFL und nun: „Commanders“, durch die Veröffentlichung interner Dokumente Klarheit in einen Rassismus-Skandal zu bringen, in dem vor allem der frühere Präsident der früheren „Redskins“, Bruce Allen, unter Druck geraten ist (und der Las-Vegas-Raiders-Cheftrainer John Gruden vor wenigen Monaten den Job kostete). Bis heute fällt die Reaktion der NFL auf Vorwürfe von Diskriminierung durch Rassismus, wie sie am Mittwoch etwa der frühere Miami-Dolphins-Trainer Brian Flores vorbrachte, der zugleich die Liga und drei seiner früheren Arbeitgeber deshalb verklagte und dabei ein umfangreiches Portfolio an Dokumenten und Gesprächsprotokollen vorlegte, häufig in Minutenschnelle so aus: „unbegründete Behauptungen.“ Und: „Wir werden uns dagegen wehren.“

Ein Bewusstsein für die Herausforderungen der modernen amerikanischen Gesellschaft ist das nicht.