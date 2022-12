Nach Vorwürfen von 25 Frauen : Die umstrittene Rückkehr des Deshaun Watson

Deshaun Watson ist ein Spielgestalter mit der Fertigkeit, seinen Mitstreitern im Angriff den Ball mit ungewöhnlich präzisen langen Pässen zu servieren. Dieses Können ist in der wohlhabendsten Liga der Welt eine Menge Wert. Als die Cleveland Browns im Frühjahr im Rahmen eines für den amerikanischen Mannschaftssport typischen Spielertauschs Watson an den Eriesee holten, gaben sie ihm einen Fünf-Jahres-Vertrag über umgerechnet insgesamt 230 Millionen Euro. Und seinem alten Team, den Houston Texans, fünf Draft-Plätze aus dem Kontingent der kommenden Jahre.

Als Watson am vergangenen Sonntag zum ersten Mal an seinem neuen Arbeitsplatz zeigen sollte, was er kann, schien er sein Geld aber nicht wert zu sein. Vielen seiner Pässe mangelte es an Genauigkeit, manche kamen gar nicht an. Das einzig Positive, was die Browns aus dem Match gegen Watsons altes Team mitnehmen konnten: Sie hatten trotzdem gewonnen und sich so zumindest eine theoretische Chance auf eine Teilnahme an den Play-offs erhalten. Vor allem, wenn sie an diesem Sonntag (19.00 Uhr MEZ bei DAZN) auch die Auseinandersetzung gegen die Cincinnati Bengals gewinnen sollten, den alten Regionalrivalen aus dem Bundesstaat Ohio.