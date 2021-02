Siebter Super-Bowl-Sieg : Tom Brady ist noch lange nicht fertig

Mit 43 Jahren führt Quarterback Tom Brady Tampa Bay zum Super-Bowl-Sieg gegen Kansas City. Er hat die Trophäe nun öfter gewonnen als jedes Team in der NFL. Doch die Football-Ikone will mehr und sendet eine Botschaft an alle Gegner.

Es war nur ein kurzer Satz, den Tom Brady sagte, aber einer, der eine große Tragweite hat. Nach dem Sieg im Super Bowl mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs stand er da, der 43 Jahre alte Quarterback, lächelte in das weite Rund des Stadions, die schneeweißen Zähne strahlten fast heller als die Scheinwerfer über ihm, und sagte: „Wir kommen zurück!“

Tom Brady ist also noch nicht fertig, sollte das wohl heißen. Trotz seines hohen Alters in einer Liga mit nicht minder hohem Verletzungsrisiko dachte er nicht an sein persönliches Finale, nicht mal im Moment seines bislang wohl größten Triumphs: dem siebten Super-Bowl-Sieg seiner Karriere, mehr, als jeder andere vor ihm gewonnen hat und sehr wahrscheinlich auch mehr, als in den kommenden Jahren ein Kollege gewinnen wird.