Aktualisiert am

Darum ist Jalen Hurts den Eagles so viel Geld wert

255 Millionen Dollar und mehr : Darum ist Jalen Hurts den Eagles so viel Geld wert

Das NFL-Team aus Philadelphia sieht in Quarterback Jalen Hurts seine Zukunft. Nun erhält der 24-Jährige einen neuen Vertrag, der ihn zum bestbezahlten Footballspieler überhaupt machen könnte.

Es gibt da diesen einen Moment im Leben des Jalen Hurts, der sich so fest in sein Gedächtnis eingebrannt haben dürfte wie wohl kaum ein zweiter: Hurts, der 24 Jahre alte Quarterback der Philadelphia Eagles, steht auf dem feuchten Rasen des Football-Stadions von Glendale, atmet die kalte Nachtluft Arizonas ein und blickt auf weinende Männer, die gerade ihre vielleicht größte Chance auf den ganz großen Triumph verpasst haben. Sie haben den Super Bowl verloren, das Endspiel der National Football League (NFL). 35:38 gegen die Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes. Und sie waren am Boden zerstört. Hurts aber weinte nicht.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Er schritt später vom nassen Rasen in die warme Kabine und sprach mit seinen Mitspielern. Sie würden noch eine Chance bekommen, sagte er. Und dass diese Niederlage sie alle nur noch stärker werden ließe. Hurts sprach diese Worte, weil sie von ihm als Anführer dieser Mannschaft erwartet wurden, aber auch, weil er fest von ihnen überzeugt war.