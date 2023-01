Eine Woche nach Herzstillstand : Damar Hamlin verlässt Krankenhaus in Cincinnati

Der amerikanische Football-Profi Damar Hamlin darf eine Woche nach seinem Herzstillstand während des Spiels der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals das Krankenhaus in Ohio wieder verlassen und nach Buffalo zurückkehren. Das teilten die Ärzte des US Medical Centers am Montagnachmittag (Ortszeit) mit. Demnach sei Hamlin in ein Krankenhaus in Buffalo gebracht worden, wo er seinen Erholungsprozess fortsetzen soll, bevor er nach Hause zurückkehren kann, berichtet der Sender „NBC News“ auf seiner Webseite. Hamlin selbst schrieb auf Twitter: „Auf dem Weg nach Hause mit einer Menge Liebe im Herzen.“

„Wir sind begeistert und stolz mitteilen zu können, dass Damar Hamlin aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nach Buffalo zurückgekehrt ist“, zitieren die Buffalo Bills das Krankenhaus in Cincinnati. Schon am vergangenen Freitag sei Hamlin eine erste Runde um das Krankenhausgebäude gegangen. Das Spiel der Bills gegen die New England Patriots, das Buffalo am Sonntag mit 35:23 gewann, habe der Safety vom Krankenhausbett verfolgt. „Als die Bills den Eröffnungskickoff zurückliefen, ist er auf und ab gesprungen“, zitieren die Bills Dr. Timothy Pritts, einen der Ärzte am US Medical Center.

Am zurückliegenden Spieltag, dem letzten der regulären Saison, war es in der gesamten amerikanischen Footballliga NFL zu Solidaritätsbekundungen für Hamlin gekommen. So trugen die Bills beim Einlauf vor dem Spiel gegen New England Fahnen mit der Aufschrift „Pray for Damar“ sowie dessen Trikotnummer Drei. Spieler und Offizielle anderer Teams trugen beim Aufwärmen und auf Pressekonferenzen T-Shirts mit dem Slogan „Love for Damar“.

Hamlin ist in der Vorwoche beim Spiel gegen die Bengals kurz nach einem Tackle kollabiert und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Sein Zustand galt zwischenzeitlich als kritisch. Im Wochenverlauf schien die Erholung des 24 Jahre alte Sportler allerdings zügig voranzuschreiten. Seine neurologischen Funktionen blieben intakt, hieß es vonseiten der Bills. Nach seiner Rückkehr nach Buffalo bedankte sich Hamlin auch ausdrücklich bei dem medizinischen Personal in Cincinnati. Er sei dankbar für die herausragende Pflege, die er dort erhalten habe.