NFL-Halbfinale komplett : „Wildes Spiel“ in Kansas City

„Wildes Spiel“ in Kansas City

Die Kansas City Chiefs liegen im NFL-Viertelfinale 0:24 in Rückstand und erreichen doch noch ihr Zwischenziel. Gut drei Minuten im zweiten Viertel sorgen für die spektakuläre Wende.

Mitfavorit Kansas City Chiefs hat nach einer atemberaubenden Aufholjagd das Play-off-Halbfinale der amerikanischen Footballliga NFL erreicht. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes setzte sich trotz eines 0:24-Rückstands mit 51:31 gegen die Houston Texans durch und bekommt es im AFC-Finale am 19. Januar (21.05 Uhr MEZ/ProSieben) zu Hause mit Favoritenschreck Tennessee Titans zu tun.

Die Titans schalteten am Samstag die Baltimore Ravens, das beste Team der regulären Spielzeit, aus. In der ersten Play-off-Runde hatte Tennessee die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady bezwungen.

Packers komplettieren Halbfinale

Als letztes Team qualifizierten sich in der Nacht zu Montag die Green Bay Packers für das Halbfinale. Das Team um Star-Quarterback Aaron Rodgers rettete beim 28:23 gegen die Seattle Seahawks und Spielmacher Russell Wilson seinen Vorsprung ins Ziel.

Die Packers führten zur Halbzeit bereits mit 21:3, nach zwei Touchdown-Läufen von Running Back Aaron Jones und einem gefangenen Touchdown von Davante Adams. Quarterback Aaron Rodgers, dessen Offensive ohne Ballverlust blieb, gelang ein weiterer Touchdown-Pass auf Adams in der zweiten Halbzeit.

Seattle war auf dem Weg zu einem Comeback - wie vor fünf Jahren, als sie das NFC Championship Game gegen die Packers nach einem 0:16-Halbzeitrückstand noch 28:22 nach Verlängerung gewannen. Doch dieses Mal konnte Green Bay die Seahawks-Offensive um Quarterback Russell Wilson kurz vor Ende entscheidend stoppen. Am Ende verlor Seattle zum neunten Mal in Serie in Green Bay und wartet im Lambeau Field seit 1999 auf einen Sieg.

Im NFC Championship Game ist Green Bay in der Nacht vom kommenden Sonntag auf Montag (0.40 Uhr MEZ/ProSieben) bei den San Francisco 49ers zu Gast, die am Samstag die Minnesota Vikings mit 27:10 geschlagen hatten. Das große Ziel der vier Halbfinalteilnehmer ist der 54. Super Bowl am 2. Februar im Hard Rock Stadium in Miami.

Im Arrowhead-Stadion in Kansas City waren zunächst die Texans klar auf Siegkurs. Begünstigt durch teils haarsträubende Fehler Houstons erzielten die Chiefs jedoch im zweiten Viertel binnen 3:24 Minuten drei Touchdowns und gingen noch vor der Halbzeit mit einem weiteren Touchdown erstmals in Führung. Chiefs-Cheftrainer Andy Reid nannte das Duell in der Pause ein „wildes Spiel“.

Dabei gelangen den Chiefs 41 Punkte in Serie und Quarterback Patrick Mahomes kam auf über 321 geworfene und 53 gelaufene Yards sowie fünf Touchdown-Pässe. Insgesamt gelangen den Gastgebern sechs Touchdowns in Serie, drei durch Damien Williams und drei durch Travis Kelce.