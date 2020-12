Irres Spektakel in NFL : „Das ist wie ein Film. Das kannst du dir nicht ausdenken“

Die Baltimore Ravens haben das bislang spektakulärste Spiel der NFL-Saison gegen die Cleveland Browns gewonnen und ihre Chancen auf die Playoffs erhalten – mit dem wertvollsten Spieler der vergangenen Saison in einer Hauptrolle.

Das 47:42 am Montagabend war der achte Saisonsieg für das Football-Team um Quarterback Lamar Jackson, der im zweiten Spiel nach seiner Corona-Infektion während des letzten Viertels zeitweise mit Krämpfen in der Kabine behandelt werden musste. Zwei Minuten vor dem Ende kam er direkt aus den Katakomben wieder aufs Feld und warf den wichtigen letzten Touchdown-Pass seines Teams – bei einem vierten Versuch.

Wilde Schlussphase

„Das ist wie ein Film. Das kannst du dir nicht ausdenken“, sagte Ravens-Spieler J.K. Dobbins dem TV-Sender ESPN. Allein in den letzten zwei Minuten erzielten die beiden Mannschaften insgesamt 20 Punkte.

Den Sieg der Ravens sicherte schließlich ein verwandeltes Field Goal, nachdem die Browns binnen 47 Sekunden ein weiteres Mal zum 42:42 ausgeglichen hatten. Bei noch zwei Sekunden Restspielzeit hofften die Gastgeber vor einigen tausend Zuschauern mit mehreren Rückwärtspässen noch auf ein glückliches Ende, kassierten aber einen Safety und damit zwei weitere Zähler gegen sich zum Endstand.

„Das war ein Hundekampf“, sagte Jackson. „Cleveland ist ein großartiges Team. Die kamen hier raus, um zu spielen.“ Über die lange Zeit in der Kabine sagte der Profi, der in der vergangenen Saison zum MVP gewählt worden war: „Ich hatte Krämpfe.“ Sein Vertreter Trace McSorley verletzte sich bei seinem kurzen Einsatz.

Die Browns verpassten es durch die vierte Niederlage, die Pittsburgh Steelers an der Spitze der AFC North zu attackieren. Die Aussichten auf die Playoffs sind aber weiterhin gut und noch immer besser als die der Ravens auf Rang drei der Division mit einem Sieg Rückstand.

Keine Impfungen vor Super Bowl

Laut NFL-Boss Roger Goodell sollen in der laufenden Saison der Football-Profiliga derweil keine Impfungen gegen das Coronavirus mehr vorgenommen werden. „Die Angestellten im Gesundheitswesen, Ersthelfer und Personen mit hohem Risiko haben Vorrang“, sagte Goodell am Montag (Ortszeit) in Tampa, wo am 7. Februar der 55. Super Bowl (LV) stattfinden wird. Die NFL gehöre „nicht in diese Kategorien“ und plane deshalb keinen Vorstoß. Derzeit werden die Impfstoffe in den Vereinigten Staaten landesweit an die Krankenhäuser verteilt.

Wie viele Zuschauer beim Finale dabei sein werden, ist noch offen. „Wir werden versuchen, unter Berücksichtigung der Sicherheit so viele Fans wie möglich in das Raymond James Stadium zu holen“, so Goodell. Derzeit dürfen bis zu 16.000 Besucher in die Arena.

Der Commissioner hatte am Sonntag das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Minnesota Vikings (26:14) im Stadion verfolgt. Zeitweise saß der 61-Jährige mit seiner Familie auf der Tribüne. „Wir haben uns unglaublich sicher gefühlt“, sagte Goodell.