Arizona Cardinals in NFL : Erster Super-Bowl-Anwärter

Es gibt einen Moment im Leben von Budda Baker, den würde der Verteidiger der Arizona Cardinals wohl am liebsten wieder vergessen. Es war der 25. Oktober 2020, und der damals 24 Jahre alte Football-Profi fing im Spiel gegen die Seattle Seahawks einen Pass des gegnerischen Quarterbacks ab. Ganz kurz vor der eigenen Endzone. Eigentlich das Beste, was einem sogenannten „Safety“, also dem meist am weitesten hinten positionierten Defensivspieler, in der National Football League (NFL) passieren kann. Mehr noch: Baker setzte nach seiner „Interception“ zum Gegenschlag an, sprintete mit allem, was seine durchtrainierten Beine hergaben, in Richtung der gegnerischen Endzone.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



Er rannte und rannte, den Ball fest an seinen Oberkörper gepresst, im Stadion brandete ohrenbetäubender Lärm auf, Mitspieler rissen bereits die Arme nach oben, da rumste es plötzlich gewaltig. Der 1,77 Meter kleine Baker wurde unsanft von den Beinen geholt, kurz, ganz kurz vor der „Goal-Line“ der Seahawks. Deren Offensivstar D.K. Metcalf, ein 1,93 Meter großes Muskelpaket, hatte sich ebenso wie Baker auf den Weg gemacht, war quer über das gesamte Feld gesprintet, hatte dabei Schritt für Schritt auf- und den Cardinals-Verteidiger noch rechtzeitig eingeholt. Mit das Schlechteste, was einem auch wegen seiner Schnelligkeit gefragten Defensivspieler in der NFL passieren kann.