New-York-Marathon : Der „Mann mit dem Hammer“ hat zugeschlagen

Das Ende eines Ausreißversuchs: Daniel Do Nascimento am Boden Bild: AP

Der Kenianer Evans Chebet hat den Marathon in New York gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich über 42,195 Kilometer in 2:08:41 Stunden vor Shura Kitata aus Äthiopien und dem Niederländer Abdi Nageeye durch. Für Chebet, der den Streckenrekord in New York um mehr als drei Minuten verpasste, war es nach dem Sieg beim Boston Marathon der zweite Triumph 2022.

Der Kenianer hatte sich nach etwa zwei Dritteln des Rennens aus der Verfolgungsgruppe des Brasilianers Daniel Do Nascimento gemacht, der vom Start weg sein Heil in der Flucht gesucht hatte und zeitweise mit zweieinhalb Minuten Vorsprung das Rennen anführte. Chebet näherte sich auf seiner Aufholjagd kontinuierlich, während Do Nascimento die Kräfte verließen. Bei Kilometer 32 brach der Brasilianer schlagartig zusammen - der bei Marathonläufern sprichwörtliche „Mann mit dem Hammer“ hatte zugeschlagen – und musste ärztlich versorgt werden.

Bei den Frauen siegte Chebets Landsfrau Sharon Lokedi in 2:23:23 Stunden vor Lonah Salpeter aus Israel und der Weltmeisterin Gotytom Gebreslase (Äthiopien). Mit Platz vier in 2:24:16 Minuten glänzte die bereits 43 Jahre alte Kenianerin Edna Kiplagat, Weltmeisterin von 2011 und 2013. Für Lokedi (28) war es der erste Triumph über die Marathon-Distanz.

Keine Topläufer in Peking

Über 30.000 Teilnehmende sind am Sonntag auch bei der Rückkehr des Peking-Marathons nach langer Corona-Pause gestartet. Pandemiebedingt war der lange Lauf in der chinesischen Hauptstadt zuletzt 2019 ausgetragen worden.

Den Marathon gewann der uigurischstämmige Athlet Anubaike Kuwan in 2:14:24 Stunden, es durften wegen Chinas Null-Covid-Politik jedoch nur für Einwohner der Metropole teilnehmen und demnach kein internationaler Topläufer.