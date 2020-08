New England Patriots : Die vielen Schattenseiten der Football-Dynastie

Als Robert Kraft die New England Patriots kaufte, verschwanden 172 Millionen Dollar von seinem Konto. 1994 war das. Sechs Jahre nachdem er schon das Stadion des Footballteams aus Foxborough in Massachusetts gekauft und damit eine Insolvenz verhindert hatte. Nun, mehr als zweieinhalb Dekaden später, sind die New England Patriots etwa 4,1 Milliarden Dollar wert. Milliarden, wohlgemerkt. Das ist eine Wertsteigerung von mehr als 2200 Prozent. Kraft, Unternehmer in der Verpackungsindustrie mit einem geschätzten Gesamtvermögen von etwa sieben Milliarden Dollar, freut das. Sein Plan, sein Investment ist aufgegangen, zurückhaltend ausgedrückt.

Selbst in der von Superlativen geprägten amerikanischen Sportwelt ist die Franchise aus dem Nordosten Amerikas eine Besonderheit. Wie kein anderes Team in der National Football League (NFL) spaltet sie die Fans, in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Insbesondere seit Krafts Übernahme. Aus einem einfachen Grund: weil sie seitdem beinahe alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gab. Und der Erfolg steht in New England über allem. So war es, so ist es, und so wird es immer bleiben, und dafür, das ist längst kein Geheimnis mehr, sind die Patriots bereit, so weit zu gehen wie kaum ein anderer. Und manchmal auch, dabei den Weg des Erlaubten zu verlassen.