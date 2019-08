Neuseelands Rugby-Stars : Und plötzlich schlagen die All Blacks zurück

Zum Zungeschnalzen: Der Neuseeländer Aaron Smith fliegt ins Malfeld der Australier – ein Versuch also für die All Blacks. Bild: AP

Ardie Savea ist in seiner rugby-verrückten Heimat Neuseeland ein Star. Der 25-Jährige schaffte es bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2015 in England ganze acht Mal, den Ball im gegnerischen Malfeld abzulegen, und hält damit gemeinsam mit Landsmann Jonah Lomu (1999) und dem Südafrikaner Bryan Habana (2007) den Rekord für die meisten Versuche bei einer Rugby-WM. Der Modellathlet wird wegen seiner explosiven Antritte auch „The Bus“ genannt und gilt als einer der schnellsten und besten Flanker der Rugby-Welt. Dem Schlüsselspieler der All Blacks aus Neuseeland gingen vor mehr als einer Woche beim Spiel gegen Australien jedoch die Nerven durch – sein Tritt gegen den Kopf des am Boden liegenden Michael Hooper war für viele Rugby-Enthusiasten das untrügliche Zeichen einer langsam verblassenden Dominanz.

Das Team des Weltmeisters war zu diesem Zeitpunkt längst auf der Verliererstraße und musste wenig später mit einer Rekordniederlage von 26:47 das Feld des Erzrivalen im westaustralischen Perth verlassen. Noch nie in mehr als 100 Jahren Länderspielgeschichte hatte ein Gegner mehr Punkte gegen das oftmals übermächtige Neuseeland erzielt. Laut Chris Rattue, Kolumnist beim „New Zealand Herald“, sei damit die gefürchtete Aura „mit einem allmächtigen Knall“ von den All Blacks gefallen. Saveas Disziplinlosigkeit, so sahen es auch andere Experten, habe ein Team enthüllt, welches sich zunehmend bedroht und frustriert fühlt, weil es immer mehr Fehler macht.