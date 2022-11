Neue Wege im Tennis : Der Davis Cup glänzt und wackelt

Aktualisiert am

Alles so schön bunt hier: Malaga hat mit einem stimmungsvollen Centre Court und günstigen Ticketpreisen viel Publikum angelockt. Bild: Imago

Wer Altmeister Fabio Fognini am Mittwoch auf der Spielerbank stehend mit den mitgereisten Tifosi jubeln sah, fragte sich, ob das wirklich nur das Viertelfinale bei den Davis-Cup-Finals war? Das neue Finalturnier der besten acht Nationen des Jahres in Malaga gewannen die Italiener nicht; den Titel sicherten sich am Sonntag die Deutschland-Bezwinger aus Kanada um die Nummer sechs der Welt, Felix Auger-Aliassime.

Doch die Szene stand letztlich für einen positiven Trend: Der Davis Cup, der 2018 vom milliardenschweren Konsortium Kosmos um Fußballstar Gerard Piqué radikal veränderte Mannschaftswettbewerb des Tennisweltverbands ITF, besitzt noch immer eine besondere Faszination.