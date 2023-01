Netflix-Serie „Break Point“ : Die Leiden der jungen Tennisprofis

Es gibt in dieser Serie, die so voll ist von kleinen und größeren Dramen, einen Moment, der auf den ersten Blick eher undramatisch daherkommt. Dennoch verdichtet sich dabei in gewisser Weise das, was die neueste Sport-Dokumentation des Streaming-Giganten Netflix über das Leben und Leiden junger Tennisprofis vermittelt. Nick Kyrgios, der so schillernde wie umstrittene Tennisspieler aus Australien und einer der Hauptdarsteller des Formats, sitzt mit Freunden und Familie bei einem Abendessen in Melbourne. Es wird viel geredet, gescherzt und gelacht. „Tennis ist ein einsamer Sport“, sagt Kyrgios im Kontrast dazu aus dem Off. „Damit habe ich am allermeisten zu kämpfen.“

„Break Point“, so der zweideutige Titel der Doku, ist nämlich weniger eine Serie über das professionelle Tennisspielen als vielmehr eine Serie darüber, was diese Profession mit der Psyche ihrer Protagonisten macht. Für Kyrgios sind es die langen Reisen fernab seiner Liebsten, die ihn quälen. Dazu noch die Wut, die ihn überkommt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er will. Für viele andere ist es vor allem der einsame Kampf auf dem Platz. Nicht gegen den Gegner oder die Gegnerin, sondern gegen die eigenen Dämonen. „Zwei Kreaturen kämpfen in mir miteinander“, sagt die Griechin Maria Sakkari. Von „Engel und Teufel“ spricht die Spanierin Paula Badosa. „Die kleine Stimme in deinem Kopf hört einfach nicht auf“, klagt die Australierin Ajla Tomljanović.

Ein Lockruf nach neuen Zuschauern

Seit diesem Freitag sind die ersten fünf von insgesamt zehn Folgen online. Der zweite Teil folgt im Juni. Das Ziel ist klar: „Break Point“ soll den Erfolg von „Drive to Survive“ reproduzieren, der Doku-Serie über die Formel 1, die der Rennserie vor allem in den USA und dort vor allem unter jungen Menschen einen regelrechten Boom beschert hat. Es sind dieselben Macher, es ist dieselbe Machart. Die Op­tik kommt im gewohnten Netflix-Chic daher: mit Nahaufnahmen, Drohnenflügen und Kameras, die ihre Protagonisten auf Schritt und Tritt verfolgen. Dazu liefern Interviews die erklärende Tonspur.

Auch der Tennissport hofft mit diesem erprobten Rezept auf neue Zuschauer. Deshalb werden am Anfang erstmal die Regeln erklärt, werden alle Spielerinnen und Spieler ausführlich vorgestellt und wird jeweils die Bedeutung der im Zentrum einer Folge stehenden Turniere erklärt. Auf Tennisfans dürfte das alles sehr kleinteilig wirken. Sie sollen vermutlich eher mit den intimen Einblicken in Familien-, Liebes- und Arbeitsleben der Sportlerinnen und Sportler gelockt werden, sind aber letztlich wohl schlicht nicht die Zielgruppe.

„Wir sind ein ziemlicher Haufen von Verlierern“

Dabei gibt es bei der Serie ein interessantes Paradoxon. Denn die vermeintliche Stärke, dass derart viele der aufstrebenden Topspielerinnen und -spieler mitgemacht haben, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Schwäche. Die Ge­schichten springen mitunter hin und her, Raum für Tiefgang gibt es kaum. Im Gegenzug wird die vermeintliche Schwäche, dass ausgerechnet die größten Na­men der Branche fehlen, zu einer Stärke. So werden nicht die prominenten Dauergewinner Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer oder Serena Williams in den Fokus genommen, sondern diejenigen, die meist erfolglos Anlauf nehmen auf die größten Titel ihrer Branche. Ein Happy End, so viel sei vorweg genommen, gibt es für die wenigsten von ihnen.

Und so ist „Break Point“ am Ende auch eine Serie über das Scheitern. Über Profis, die sich vor jedem Turnier und Match einreden müssen, der oder die Beste zu sein – nur um schmerzhaft wieder eines Besseren belehrt zu werden. „Wir sind ein ziemlicher Haufen von Verlierern“, hat Andrea Petković einmal gesagt. Für alle bis auf einen endet jedes Turnier mit einer Niederlage. „Außer du heißt Rafa, Roger oder Novak“, sagt Maria Sakkari nun dazu: „Wir anderen verlieren mehr, als wir gewinnen.“ Dann geht es darum, diese permanenten Tiefschläge zu verarbeiten. Gelingen kann das nicht immer.

In ihren besten Momenten ist „Break Point“ eine detaillierte Studie der menschlichen Psyche. Mit der entscheidenden Schwäche aber, dass sich die Ge­schichten letztlich zu ähnlich sind, um das Ganze nicht redundant wirken zu lassen. Zum ganz großen Wurf für den Tennissport taugt „Break Point“ deshalb nicht. Zumindest nicht in den ersten fünf Folgen – denn genügend Stoff für tiefe psychologische Analysen liefert dieser sportliche Kampf mit der Einsamkeit allemal.