„Mission erfüllt“ : So schnell hat noch keiner alle Achttausender bezwungen

Der Nepalese Nirmal Purja hat eigenen Angaben zufolge einen Rekord für die schnellste Besteigung aller 14 Achttausender aufgestellt. Insgesamt brauchte der 36 Jahre alte ehemalige britische Elitesoldat weniger als sieben Monate für seine Aufgabe.

„Mission erfüllt“, schrieb er auf der Facebook-Seite des „Project Possible“, wie Purja seinen Rekordversuch bezeichnete. Als letzten Berg bestieg er den 8027 Meter hohen Shishapangma in China. Um 8:58 Uhr (Ortszeit) erreichte er an diesem Dienstag gemeinsam mit seinem dreiköpfigen Team, Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa and Gesman Tamang, den Gipfel. Der niedrigste Achttausender war der letzte, der ihm noch gefehlt hatte. Begonnen hatte er seine Rekord-Runde über die Achttausender-Gipfel am 23. April mit dem Bezwingen der Annapurna (8091 Meter).

Auf seine Leistung ist er mächtig stolz. „Es waren zermürbende Monate. Hoffentlich habe ich bewiesen, dass mit Zielstrebigkeit, Selbstvertrauen und einer positiven Einstellung alles möglich ist“, sagte Purja: „Wir haben mit nichts angefangen. Schaut, wie weit wir gekommen sind.“

Purja hatte seinen Plan Ende 2018 vorgestellt, und danach wenig Begeisterung in der Szene geerntet. Etwa 40 Bergsteiger hatten bislang schon alle 14 Gipfel jenseits der magischen 8000-Meter-Marke bestiegen. Doch der bislang Schnellste, der Südkoreaner Kim Chang-Ho, hatte sich dafür sieben Jahre und zehn Monate Zeit genommen. Der Südtiroler Reinhold Messner war einst der erste Mensch, der alle Achttausender bezwungen hatte – er vollendete sein Werk 1986 nach über 16 Jahren.

Um sein Rekord-Projekt zu bewerkstelligen, hatte Purja eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen, Sponsoren aktiviert und auch über Crowdfunding im Internet Geld eingesammelt. Als Gegenleistungen führte er während seiner Besteigungen auch einige zahlungskräftige Abenteurer auf Gipfel in der Todeszone.

Seine Kletter-Methoden gelten unter Bergsteigern als nicht ganz stilsicher. Purja benutzte gelegentlich Hubschrauber, um die Distanz zwischen den Basislagern schneller überwinden zu können. Die Aufstiege bewältigte er zumeist auf bereits präparierten Routen und über 7500 Metern griff er stets zur Sauerstoffflasche.

Dass er sicher und schnell Bergsteigen kann, hatte er freilich schon zuvor bewiesen. Purja, der im nepalesischen Distrikt Chitwan nahe der indischen Grenze zur Welt gekommen war, und mit 20 Jahren in die britische Armee eintrat, der er 16 Jahre lang diente, stand 2017 binnen fünf Tagen auf drei Achttausender-Gipfeln: dem Mount Everest (8850 Meter), dem Lhotse (8516) und dem Makalu (8485).

Diesen Rekord, mit dem er einen ersten Eintrag ins Guiness-Buch schaffte, verbesserte er nun im Rahmen seiner aktuellen 8000er-Tournee auf 48 Stunden und 30 Minuten. Und das, obwohl er am Everest-Gipfelgrat in einen Stau geriet: sein Foto davon ging um die Welt und kann getrost als Dokument des Wahnsinns bezeichnet werden.