Im April 1933 wurde kein Ruhmesblatt deutscher Sportgeschichte geschrieben. Im Gegenteil: Es war wohl das düsterste Kapitel. Angestachelt durch die reichsweiten Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte am 1. April 1933 begannen Vereine und Verbände ohne gesetzlichen Zwang, im Wettlauf um die Gunst der neuen Machthaber und in vorauseilendem Gehorsam ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen. Noch vor den Turnern, welche neben dem Arierparagraphen ein Führerprinzip und das Wehrturnen einführten, trennten sich die Boxer, der Deutsche Schwimmverband und der Verband Brandenburgischer Athletikvereine von ihren jüdischen Mitgliedern. Am 9. April bekundeten 14 süddeutsche Fußballklubs ihre Absicht, jüdische Mitglieder aus den Vereinen auszuschließen.

Weltweites Aufsehen erregt die Entscheidung des Deutschen Tennisbundes vom 24. April 1933, ‚Nichtarier‘ von Repräsentativspielen auszuschließen und somit seinen Spitzenspieler Daniel Prenn nicht mehr für die Davis-Cup-Mannschaft zu nominieren. Prenn, der seit 1928 die deutsche Tennisrangliste anführte, hatte dem deutschen Team 1932 in einem spektakulären Fünf-Satz-Sieg den Gewinn der Europarunde gesichert. Seine damaligen Gegner, Henry Austin und Fred Perry, protestierten in einem offenen Brief, der in der „Times“ veröffentlicht wurde.