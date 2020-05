Basketball in Corona-Krise : NBA möchte ihre Saison in Disney World weiterspielen

Eigentlich sind Micky Maus und Co. die Stars in Disney World. Bald aber könnten die Spitzenspieler des Basketballs ihre Künste vorführen. Die NBA will ihre unterbrochene Saison im riesigen Freizeitpark beenden.

Das Saisonfinale bei Micky Maus und Co. rückt immer näher: Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA will die verbleibenden Spiele der aktuellen Saison allesamt in Disney World durchführen. NBA-Kommunikationschef Mike Bass bestätigte am Samstag „intensive Gespräche“ mit dem Freizeitpark in Orlando in Florida. Der Restart soll Ende Juli erfolgen. Über das entsprechende Vorhaben hatten zu Wochenbeginn bereits das Onlineportal The Athletic und ESPN berichtet.

Die Teams sollen sich dabei bis zu ihrem jeweils letzten Saisonspiel nur auf dem Parkgelände aufhalten dürfen. Alle Beteiligten wohnen in den Hotels der Anlage, trainiert und gespielt wird in den zugehörigen Hallen. Zuletzt waren auch Houston und das Zockerparadies Las Vegas als Austragungsorte eines solchen zentralisierten Saisonendspurts im Gespräch.

Bei den NBA-Verantwortlichen soll die abschließende Wahl auf Disney World gefallen sein, weil das Gelände des Freizeitparks mit seiner gesamten Infrastruktur, den Hotels und den möglichen Dienstleistungen die „attraktivste“ aller Locations sei, so The Athletic. Sportreporter Keith Smith, der zuvor knapp 20 Jahre in Disney World gearbeitet hatte, berichtet wegen der wohl bevorstehenden Unterbringung der NBA-Teams bereits von Renovierungsarbeiten in den Hotels der Anlage.

Die aktuelle Spielzeit pausiert wegen der Coronakrise seit dem 11. März, etwa ein Viertel der Regular Season steht auf dem Papier noch aus. Über das Format bei einer Saisonfortsetzung wurde noch nicht entschieden. Laut ESPN könnte es beispielsweise Play-offs mit mehr als den üblichen 16 Teams geben. Medienberichten zufolge plant auch die nordamerikanische Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS) eine Saisonfortsetzung in Disney World.

Mehr zum Thema 1/

Die amerikanische Regierung will derweil bestimmte ausländische Profisportler trotz geltender coronabedingter Reisebeschränkungen wieder in die Vereinigten Staaten lassen. Der geschäftsführende amerikanische Heimatschutzminister Chad Wolf unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) eine Anordnung, die eine Sondereinreiseerlaubnis für gewisse Athleten aus dem Ausland sowie deren Teams und Familienangehörige vorsieht. Gelten soll dies unter anderem für Sportler aus der NBA, der Baseball-Liga MLB, der Eishockey-Liga NHL sowie für Golf- und Tennisprofis, die in den Vereinigten Staaten an Wettkämpfen teilnehmen, wie das Ministerium mitteilte.

„Professionelle Sportveranstaltungen bieten dringend benötigte wirtschaftliche Vorteile, sind aber ebenso wichtig für den Stolz der Gemeinschaft und die nationale Einheit“, erklärte Wolf. Die Amerikaner bräuchten ihren Sport. Es sei an der Zeit, professionelle Athleten wieder an die Arbeit zu bringen.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hatte amerikanische Präsident Donald Trump Mitte März unter anderem einen Einreisestopp für Ausländer aus dem Schengenraum, Großbritannien und Irland verhängt. Durch die Pandemie ist das öffentliche Leben in den Vereinigten Staaten über Wochen weitgehend zum Erliegen gekommen – auch im Sport. Trump wünscht sich trotz der anhaltenden Krise eine baldige Rückkehr zur Normalität. Anfang Mai hatte er mit Blick auf die vielen wegen der Pandemie abgesagten Sportereignisse gesagt: „Wir wollen wieder Sport in unserem Land haben.“