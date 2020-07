Abgeschottete NBA-Profis : Das kuriose Leben im Camp Disney

Der Leitfaden für das Verhalten eines NBA-Profis in den Zeiten der Corona-Krise ist detailliert und streng. Denn mit diesem über hundert Seiten umfassenden Schriftstück, das vor einem Monat jedem Aktiven zugestellt wurde, wollte die Liga so gut wie jede Eventualität abhandeln. Das Papier enthält nicht nur Anweisungen für ein System aus regelmäßigen Labortests, sondern auch Regeln für das Zusammenleben in der Quarantäne-Kaserne auf dem Gelände von Walt Disney World, ein paar Kilometer außerhalb von Orlando. Dort, wo am 30. Juli die unterbrochene Saison in drei Hallen, aber ohne Zuschauer auf den Rängen weitergeführt wird.

Das Dokument macht klar: Kein Spieler der 22 Teams, die ab Ende des Monats in Florida abgeschirmt im Freizeitpark ohne Publikum den Rest der Saison austragen, ist gezwungen anzureisen. Ob er allerdings das anteilige Gehalt für diese Zeit bekommt, hängt davon ab, wie sein Klub sein gesundheitliches Risiko für den Fall einstuft, dass er sich mit Covid-19 ansteckt.