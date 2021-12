Basketball-Coach Brandon Payne : Wie ein Nerd den Rekordwerfer Curry noch besser macht

An einem Sommertag in Charlotte, einer Stadt im Bundesstaat North Carolina, geht der Basketball-Trainer Brandon Payne ans Handy. Es ist Stephen Curry, der seit zwei Saisons für die Golden State Warriors aus Kalifornien in der NBA spielt, in diesem Sommer aber in Charlotte wohnt, wo er aufgewachsen ist und sich von einer Knöchelverletzung erholt. Sie haben sich erst ein paar Stunden früher kennengelernt, als Curry mit einem Mitspieler aus dem College in die Halle gekommen ist, in der Payne als Privatcoach für Profis arbeitet. Dort, so erzählt er es später in mehreren Interviews, habe er Curry seine Handynummer gegeben. Und der habe noch an dem Tag angerufen. Er will einen Termin für ein Training. Wann? Am nächsten Morgen, 7.00 Uhr.

Jetzt, zehn Jahre später, hat Stephen Curry, 33 Jahre alt, in der NBA, der Superliga des Basketballs, einen Superrekord aufgestellt. Er hat bisher 2982 Dreipunktewürfe versenkt. Und weil dieser Rekord für immer mit seinem Namen verbunden sein könnte, sollte man auch an den Namen erinnern, der ihn möglich gemacht hat: Brandon Payne. Der Trainer, der bis heute mit Curry übt und in diesem Sommer in einem Interview mit „NBA.com“ gesagt hat: „Ich muss dem besten Schützen, der je gelebt hat, sagen, dass das, was er macht, nicht gut genug ist.“