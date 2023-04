Man wird als Ausnahmesportler im gesetzten Alter häufig dazu verführt, in der Schublade mit den lange zurückliegenden Erinnerungen zu kramen. Das passiert selbst dann, wenn kein runder Geburtstag ansteht. So wie vor fünf Jahren, als das Farmteam der Brooklyn Nets eine besondere Ehrung für den ehemaligen Basketballprofi Julius Erving auf die Beine stellte und entschied, seine Trikotnummer 32 künftig nicht mehr zu vergeben. Der Landstrich vor den Toren New Yorks, in dem die Long Island Nets beheimatet sind, ist die Gegend, in der er aufgewachsen ist.

Damals 67 Jahre alt, die krausen Haare weiß und sehr viel kürzer als der Afro, der in seinen besten Jahren als einer der größten Ballzauberer in der Geschichte der Nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) eines seiner Markenzeichen war, musste Erving unweigerlich daran denken, wie schwierig es für junge schwarze Amerikaner wie ihn gewesen war, einen Weg hinaus aus armen sozialen Verhältnissen und dem alltäglichen Rassismus zu finden. „Jeder Tag brachte irgendetwas anderes“, sagte er.