Kopfnuss beim Basketball : Ein NBA-Star und eine „fürchterliche Aktion“

Moritz Wagner und Giannis Antetokounmpo marschierten aufeinander zu. Der deutsche Basketball-Nationalspieler und der griechische Superstar tauschten einige „freundliche“ Worte aus, dann explodierte der „Greek Freak“. Antetokounmpo rammte Wagner plötzlich seinen Schädel ins Gesicht – und die Glitzer- und Glamourliga NBA diskutierte den großen Aufreger kurz vor den Play-offs.

„Wenn ich die Uhr zurückdrehen und die Szene wiederholen könnte, würde ich es nicht mehr machen“, sagte Antetokounmpo nach dem 126:113-Sieg der Milwaukee Bucks gegen die Washington Wizards reumütig und sprach von einer „fürchterlichen Aktion“. Der 25 Jahre alte MVP, der wertvollste Spieler der Liga also, musste nach seiner unsportlichen Aktion schon im zweiten Viertel das Parkett verlassen.

„Wir sind alle Menschen und machen Fehler“, sagte Antetokounmpo weiter. Er habe nichts gegen Wagner, ihm seien nach einer Reihe von harten Aktionen gegen ihn die Sicherungen durchgebrannt. Antetokounmpo droht eine Sperre über das letzte reguläre Saisonspiel der Bucks hinaus. Auch beim Play-off-Duell gegen die Orlando Magic könnte er zunächst zum Zuschauen verdammt sein.

Für die Wizards ist der Play-off-Traum dagegen schon geplatzt. Für die jungen Profis wie den früheren Frankfurter Isaac Bonga (10 Punkte) und eben Wagner (6 Punkte) gehts es aber weiter darum, den Vorgesetzten ihren sportlichen Wert mit Blick auf die kommende Saison aufzuzeigen. Entsprechend gehen sie zur Sache, wie Wagner in den Aktionen vor der nun vieldiskutierten Szene. „Ich will ihn natürlich aus dem Spiel haben. Ich versuche nicht absichtlich, ihm unter die Haut zu gehen“, sagte der 23-Jährige, der großen Respekt vor den Qualitäten des Kontrahenten hat: „Ich versuche nur, hart zu spielen, mir den Arsch aufzureißen, ehrlich.“

Auch bei den anderen Partien mit deutscher Beteiligung krachte es, man spürt, dass die Play-offs bevorstehen. Daniel Theis (2 Punkte) gelang mit den Boston Celtics einen 122:107-Erfolg gegen die Memphis Grizzlies, Maximilian Kleber (12 Punkte) geriet beim hochklassigen 131:134 gegen die Portland Trail Blazers mit dem zehnmaligen Allstar Carmelo Anthony aneinander. Die Mavs, die Portlands Star Damian Lillard (61 Punkte) zu keiner Zeit bremsen konnten, treffen in der Meisterrunde wohl auf die Los Angeles Clippers, Boston kriegt es mit Indiana oder Philadelphia zu tun.

Auch dabei in der Postseason ist Dennis Schröder mit Oklahoma City Thunder. Der deutsche Starspieler ist nach der Geburt seiner Tochter in die „Blase“ der NBA in Disney World zurückgekehrt. Nun muss er sich für einige Tage in seinem Hotelzimmer separieren – und mithilfe der bereitgestellten Hantelbank fit machen für die heiße Zeit der Saison.