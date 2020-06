NBA und MLS : Covid-Liga in Disney World

In der Nähe der Kreuzung zweier Autobahnen, in einem trockengelegten Feuchtgebiet außerhalb von Orlando, wird seit einem halben Jahrhundert eine Plastikwelt ausgebaut, die jedes Jahr Millionen von Besuchern anlockt. Die Fläche: so groß wie die der Stadt Gelsenkirchen. Das Programm dieser Walt Disney World: Amüsement auf amerikanische Art, mit vielen verschiedenen Themenparks und fast 20 Hotels. Zu dem Gelände gehört seit einer Weile auch ein Areal am Südrand, mit dem nicht mal die wohlhabendsten Profiklubs in Europa mithalten können: eine 90 Hektar große Anlage, auf der professionell Sport getrieben werden kann. Rasenplätze für Fußball, Baseball und Lacrosse, Sporthallen für Basketball und Volleyball.

Der Komplex nennt sich „ESPN Wide World of Sports“ und spielt mit diesem Namen auf eines jener vielen Tochterunternehmen an, das der von dem einfallsreichen Comic-Zeichner Walt Disney gegründete Unterhaltungskonzern im Laufe der Zeit geschluckt hat: den Sportfernsehsender ESPN, der jährlich mehr als eine Milliarde Dollar an Gewinn an die Konzernmutter überweist.