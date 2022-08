Schröder als Schnäppchen? : Der NBA-Basar hat wieder geöffnet

Es gehört schon einiges dazu, in einem Betrieb wie der NBA einen wichtigen Teil des Geschäfts – das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel nach dem Ende einer Saison – lahmzulegen. Aber es ist möglich, wie der beste Mann der Brooklyn Nets in den vergangenen Wochen demonstriert hat.

Vermutlich war das nicht die Absicht von Kevin Durant, als er Ende Juni hinter vorgehaltener Hand durchblicken ließ, dass ihm die Konstellation beim New Yorker Klub nicht mehr passt, obwohl er dort gerade mal zwölf Monate zuvor seinen Vertrag verlängert hatte. Aber es hatte diesen Effekt. Spieler seines Kalibers – ein exzellenter Korbschütze, der mit seinen Qualitäten aus fast jeder Mannschaft einen Titelaspiranten machen würde – sind nur selten auf dem Markt und bringen viele Teams auf Gedanken.

Durant verschätzt sich

Sich aus einem Klub weg zu mobben, ist in der NBA mit ihren vielen restriktiven Bestimmungen und einem Tarifvertrag, der eine wirklich freie Wahl des Arbeitsplatzes stark einschränkt, allerdings eine Kunst. Nicht zuletzt, weil der wichtigste Mechanismus – ein von den interessierten Klubs ausgehandelter Spielertausch – von dem Prinzip lebt: Beide Seiten müssen bei der Transaktion den gleichen Wert in die Waagschale legen. Zwar liefert das Gehaltsvolumen einen Anhaltspunkt. Aber es kommt ausdrücklich nicht zu einem Transfer von Geld, sondern nur von Spielern (oder von Draftplätzen bei den jährlichen Talentziehungen).

Aber die Verhandlungen zwischen den Nets und einer Reihe von Interessenten führten wochenlang zu keinem Resultat. Niemand war bereit, sich für den fast 200 Millionen Dollar (201 Millionen Euro) teuren Durant, der sich 2019 die Achillessehne gerissen hatte und bereits 33 Jahre alt ist, von einem jener Toptalente zu trennen, auf die das Nets-Management spekulierte: die Boston Celtics nicht von Marcus Smart, die New Orleans Pelicans nicht von Brandon Ingram, die Toronto Raptors nicht von Scottie Barnes. Und die Phoenix Suns nicht von ihren Draftplätzen.

Brooklyn wiederum war mit Alternativlösungen nicht zufrieden, weil man befürchtete, sich unnötig zu verschlechtern. Das Ergebnis: Durant bleibt. Und nach einer wochenlangen Pause, in der die Chefmanager überall wie gebannt ihre eigene Personalplanung unterbrochen hatten, weil jeder abwarten wollte, wie die Dominosteine fallen und welche Möglichkeiten sich daraus für weitere Transaktionen ergeben, ist nun wieder Leben in den Spielerbasar eingekehrt.

Wovon auch jemand wie Dennis Schröder profitieren sollte, der sich vor einem Jahr bei den Los Angeles Lakers bei Vertragsgesprächen ähnlich verschätzt hatte wie Durant jetzt. Allerdings zahlte er dabei wirtschaftlich enorm drauf. Die Hoffnung auf einen Vier-Jahres-Vertrag über 100 Millionen Dollar (100 Millionen Euro) zerrann. Als einzige Option blieb eine Ein-Jahres-Vereinbarung mit den Boston Celtics über 5,89 Millionen Dollar (5,91 Millionen Euro), was nur wenige Monate später zu einer unsentimentalen Tauschaktion führte, durch die Schröder bei den Houston Rockets landete. Seitdem sitzt er auf der Wartebank und hofft auf neue Offerten.

Die Buschtrommmeln melden, dass zumindest die Lakers an dem Aufbauspieler aus Braunschweig interessiert sind. Das Problem für den 28-Jährigen: Alles, was ihm der Klub offerieren kann, ist das tarifvertragliche Mindestgehalt für jemanden, der schon so lange in der NBA spielt wie er – seit 2013. Das sind nicht mehr als 2,5 Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) für eine Saison. Das ist alles andere als lukrativ. So viel Geld kann ein Basketballprofi seiner Güteklasse auch bei Top-Teams in Europa verdienen.