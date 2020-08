Protest gegen Polizeigewalt : Die schwarzen Spieler machen Ernst

Aktualisiert am

New York

Abermals wird ein Afroamerikaner Opfer von Polizeigewalt. Nun reagieren Profisportler mit einem drastischen Protest: Die NBA liegt lahm, auch die Ligen in Baseball und Fußball müssen unterbrechen.

Es war von Anfang an ein heikles Unterfangen, auch wenn es nach außen wie ein entspannter Abstecher in eine idyllische Urlaubsregion wirkte. Das Entertainment-Kartell, das unter dem Kürzel NBA firmiert und Milliarden mit den sportlichen Darbietungen eines kleines Kreises von hochtalentierten Basketballern umsetzt, wollte die aufgrund einer lebensgefährlichen Pandemie unterbrochene Saison fortsetzen und – isoliert vom Rest der Welt – so etwas wie einen handhabbaren Spielbetrieb durchziehen.

Das Konzept wäre vielleicht aufgegangen, wenn es in den Vereinigten Staaten derzeit nur eine massive Krise gäbe, die auch die Gesundheit der mehrheitlich schwarzen Profis gefährdet. Doch als die Spieler am Montag die Videoaufnahmen aus Kenosha, der 100.000-Einwohner-Stadt auf halber Strecke zwischen Chicago und Milwaukee sahen, war ihnen klar, dass die Abgeschiedenheit auf der Quarantäne-Insel von Walt Disney World eine Illusion ist. Ein paar tausend Kilometer von Orlando entfernt hatte ein weißer Polizist in einem Akt ungehemmter Gewalt abermals illustriert, weshalb sich NBA-Profis seit Monaten offen zur politischen Kampagne gegen die Brutalität amerikanischer Ordnungshüter mit dem Slogan „Black Lives Matter“ bekennen.