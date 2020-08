Oklahoma City Thunder : Die neue Rolle des Dennis Schröder

Auf dem Weg durch das Auf und Ab einer erfolgreichen sportlichen Vita hat der Mann mit der Nummer 17 schon häufiger zwei unterschiedliche Eigenschaften an den Tag gelegt. Als Chef auf dem Platz, ob in der NBA bei den Atlanta Hawks oder bei der Weltmeisterschaft in China mit der deutschen Nationalmannschaft vor einem Jahr, brachte seine Selbstinszenierung als Anführer nur sehr bescheidene Resultate. In Zeiten, in denen ihm ein Trainer eine Rolle als Zuarbeiter zuwies und er deshalb deutlich weniger im Rampenlicht stand, wirkte er hingegen umso wirkungsvoller.

Also so wie in der laufenden Spielzeit der National Basketball Association, die im vergangenen November begann, im März wegen Covid-Infektionen zahlreicher Spieler unterbrochen wurde und die seit diesem Wochenende unter Quarantänebedingungen in einem Vergnügungspark in Florida fortgesetzt wird. Dennis Schröder, 26 Jahre alt, spielt in seinem siebten Jahr in Amerika so gut, dass er zum ersten Mal auf einen Titel zusteuert. Kein Name wird so oft in den Diskussionen um die Auszeichnung des „besten sechsten Manns“ genannt wie der des Braunschweigers, der seit 2018 im Trikot der Oklahoma City Thunder spielt.