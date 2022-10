NBA-Star Nikola Jokić : Der beste Basketballspieler der Welt

Die Nacht auf den 27. Juni 2014 dürfte die wichtigste Phase seines noch nicht langen Lebens gewesen sein. Aber Nikola Jokić hatte damals keinen Schimmer, wie wichtig die Nacht war. Er lag zuhause in seinem Bett und schlief, als ihn sein Bruder aus New York anrief und in das Telefon brüllte: „Wie kannst du so etwas verpennen? Du bist soeben gedraftet worden.“

Doch der Einundzwanzigjährige, der in jenen Tagen bei KK Mega Basket in Belgrad spielte, war müde und unbeeindruckt. „Ich habe nicht gedacht, dass das eine große Sache ist“, erzählte er später. Was seltsam klang, hatte er doch rechtzeitig vor dem Draftabend seinen Namen in den großen Topf mit den Namen anderer vielversprechender Basketballer geworfen.