In einer Liga, in der alle Spieler die ausgehandelten Gehälter bis zum letzten Cent beziehen, ganz egal wie oft sie auf dem Platz stehen oder auf der Bank sitzen, ist der Mann mit der Drei der Los Angeles Lakers auf dem Trikot so etwas wie eine Nummer für sich. Gewiss, auch andere Spieler in der NBA fallen gelegentlich für längere Perioden verletzt aus. Darunter zuletzt so prominente wie Kevin Durant, Kawhi Leonard oder Klay Thompson. Wenn es passiert, vermag niemand zu sagen, ob sie hinterher wieder genauso gut Basketball spielen werden wie zuvor.

Aber sie begleitet nicht jener hässliche Verdacht, der Anthony Davis anhängt, sobald er mal wieder angeschlagen pausiert. Dass er, der 2,08 Meter große, talentierte Center, sich nicht genug quält, sondern lieber eine Auszeit nimmt, sobald es nur ein bisschen wehtut.