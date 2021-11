Wirbel um LeBron James : Faustschlag ins Gesicht und ein blutender Gegner

NBA-Star LeBron James ist beim Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Detroit Pistons vom Platz geflogen und hat mit seiner Aktion einen riesigen Tumult ausgelöst. Die Faust des 36-Jährigen traf seinen Gegenspieler Isaiah Stewart beim Gerangel nach einem Freiwurf im Gesicht – Stewart blutete und wurde in den Sekunden danach immer wütender.

Er musste mehrfach von vielen Betreuern zurückgehalten werden, die Situation wirkte sehr hitzig. Auch Stewart flog deswegen vom Feld. Nach Angaben von US-Medien war es erst der zweite Platzverweis für James in dessen Karriere. Das erste Mal, dass James in der nordamerikanischen Profiliga zuvor des Feldes verwiesen wurde, war demnach im November 2017 in einem Spiel gegen seinen früheren Klub Miami Heat.

Zehn Punkte und fünf Rebounds

„Jeder in der Liga weiß, dass er kein schmutziger Spieler ist“, sagte Lakers-Topscorer Anthony Davis (30 Punkte) später über James. Ähnlich äußerte sich auch Pistons-Cheftrainer Dwane Casey. Bis zu seiner Hinausstellung im dritten Viertel holte James zehn Punkte und fünf Rebounds.

Die Lakers gewannen die Partie am Sonntagabend (Ortszeit) schließlich 121:116 und stehen damit zumindest wieder bei einer ausgeglichen Bilanz von neun Siegen und neun Niederlagen. Nach einem Viertel der Saison hinkt der Rekordmeister den eigenen Ansprüchen aber weiter hinterher und steht derzeit nicht auf einem Platz mit direkter Qualifikation für die Playoffs.

Die Dallas Mavericks haben derweil bei der Rückkehr von Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber verloren. Bei den LA Clippers unterlagen die Mavs, die weiter ohne ihren Superstar Luka Doncic auskommen müssen, mit 91:97. Für Dallas war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Kleber kam bei seinem Comeback in knapp 20 Minuten Spielzeit auf fünf Punkte und vier Rebounds. Der 29-Jährige hatte seit Anfang November wegen einer Rückenverletzung gefehlt. Bei den Clippers verbuchte Isiah Hartenstein zwei Punkte und zwei Rebounds.

An der Spitze der Western Conference stehen weiter die Golden State Warriors, die ihr Heimspiel gegen die Toronto Raptors 119:104 gewannen. Mit dem zwölften Sieg in Serie sind die Phoenix Suns der aktuell aussichtsreichste Verfolger – der Vorjahresfinalist um die Meisterschaft gewann gegen die Denver Nuggets 126:97. In der Eastern Conference kommen die Chicago Bulls nach dem 109:103 gegen die New York Knicks nun wie die Brooklyn Nets auf zwölf Siege und fünf Niederlagen.