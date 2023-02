Eigentlich reden wir von einem Kontinuum. Von einer Summe von Zählpunkten, die seit dem 29. Oktober 2003, als er in den ersten Minuten eines Spiels gegen die Sacramento Kings seinen ersten Korbwurf verwandelte, entlang der Zeitachse ständig weiter anwächst, profan eigentlich, aber diese Zahl ist schon länger so groß, dass sie keinen Bezug mehr zu einer fassbaren Dimension offeriert. Es sei denn, man bricht sie auf ein paar atomare Teilchen herunter: auf die schiere Zahl der Spiele, in denen er all diese Punkte erzielt hat (1410) und den Schnitt pro Begegnung von 27,2.

Weshalb es durchaus sinnvoll ist, das zu tun, was die NBA in der Nacht zum Mittwoch arrangiert hatte: Man hält das Kontinuum einfach kurz an und stoppt für mehrere Minuten das laufende Spiel, um so (und mit ein paar kurzen Ansprachen) das Monumentale und Spektakuläre an der Karriereleistung eines Sportlers wie LeBron James herauszuheben.