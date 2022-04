LeBron James verletzt sich : „Wir sehen uns alle im Herbst wieder“

Nach dem Verpassen der Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist die Saison für Superstar LeBron James vor Ablauf der regulären Spielzeit beendet. Wie die Los Angeles Lakers am Freitag wenige Stunden vor dem Spiel gegen die Oklahoma City Thunder mitteilten, fällt der 37-Jährige wegen einer Verletzung auch für die letzten beiden Saisonspiele aus.

James hatte am 27. März eine Verstauchung des linken Knöchels erlitten und deswegen zuletzt mehrere Partien gefehlt. Eine abermals Untersuchung durch das medizinische Team der Lakers habe zu dem Schluss geführt, dass die Saison für den Ausnahmespieler beendet ist, um eine Heilung und die vollständige Genesung zu ermöglichen.

„Ich habe alles gegeben, was ich hatte, wenn ich auf dem Feld war“, twitterte James und kündigte an: „Wir sehen uns alle im Herbst wieder.“

Die Lakers hatten in der vierten Saison mit James zum zweiten Mal die Play-offs verpasst. 2019/20 hatte „Purple and Gold“ den Titel geholt, 2020/21 in der ersten Play-off-Runde verloren. Ohne James gab es zuletzt acht Pleiten in Serie.