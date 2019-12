Basketballprofi Voigtmann : „Die NBA ist nicht mein Lebenstraum“

Sie sind der erste und einzige deutsche Spieler bei ZSKA Moskau, dem Champion der EuroLeague im Basketball. Sind Sie damit der NBA so nahe, wie man ihr kommen kann, ohne in Amerika zu spielen?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Eindeutig ja. Die Organisation und die Bedingungen sind nahe an der NBA. Wir haben ständig Zugang zu einem frisch renovierten Trainingszentrum mit Kältekammer und Sauna in der Kabine. Alles ist ausgestattet mit bestem Equipment. Unsere medizinische Abteilung besteht aus drei Ärzten und fünf Physios; mindestens zwei Ärzte und zwei Physios begleiten uns auf unseren Reisen. Für jedes Auswärtsspiel in der EuroLeague und in der VTB League ...