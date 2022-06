Finals in der NBA : Was es mit den Championship-Ringen auf sich hat

Das wichtigste Symbol für Erfolg in der NBA ist eine sieben Kilogramm schwere Skulptur aus Silber mit einem blank geputzten Goldüberzug, den die Werkstatt von Tiffany & Co., der berühmten New Yorker Edelmetall-Schmiede, herstellt. Und die der Chef der Liga nach dem letzten Spiel der Finalserie überreicht. Der Pokal mit dem großen Basketball, der aussieht, als ob er frei in der Luft schwebt, und bei Meisterschaftsfeiern umarmt, geküsst und in die Luft gereckt wird, landet anschließend in einer Vitrine.

Den bleibenden Wert des Erfolgs ziehen die meisten Profis deshalb aus einem anderen Geschmeide, dem Championship-Ring, einem mit kleinen Diamanten besetzten, dicklichen Souvenir, das um die 30.000 Dollar (rund 28.000 Euro) kostet und oft so aussieht, als habe es ein Praktikant in der Marketingabteilung des Klubs entworfen. Und nicht ein Meister der Juwelierzunft.