Der Drahtzieher? Dallas-Eigner Mark Cuban war in der Vergangenheit schon häufiger allzu offenherzig, was seine Strategie anging. Bild: AP

Die Mannschaft der beiden Berliner Brüder Moritz und Franz Wagner ist vor einem halben Jahr mit ziemlich niedrigen Erwartungen in die neue Saison gegangen. Warum? Mittelmäßig bis schlecht abzuschneiden ist der Normalzustand bei den Orlando Magic. Und so etwas macht bescheiden. Alle Hoffnungen richten sich stattdessen auf die fernere Zukunft, in der die Garde der jungen Talente auf ein konkurrenzfähiges Niveau herangereift sein soll.

Ein solches Perspektivdenken entspricht der Philosophie einer Liga ohne Aufstieg und Abstieg, die schlechteren Teams im Rahmen der jährlichen Draft den Zugriff auf den vielversprechendsten Nachwuchs ermöglicht. Das schafft Leistungsgleichheit und sorgte unter anderem dafür, dass in den vergangenen zehn Jahren sieben unterschiedliche Klubs NBA-Meister werden konnten.