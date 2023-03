Es war schon spät in der Nacht, als Dennis Schröder Ende Januar auf der Heimfahrt vom Spiel gegen die San Antonio Spurs an einer Kreuzung in Hollywood eine unangenehme Überraschung erlebte. Er wurde mit seinem Kleinbus, chauffiert von einem seiner persönlichen Assistenten, von der Polizei angehalten. Er schälte sich aus den Luftdruck-Manschetten, die er nach jedem Spiel als durchblutungsfördernde Regenerationsmaßnahme trägt, schlüpfte in eine Trainingshose und trat in Socken auf die Straße, wo er sich von „zwanzig, fünfundzwanzig, dreißig Autos“ umringt sah, „also richtig Alarm“, wie er hinterher in einem Video erzählte. Der Bericht findet sich auf seinem Youtube-Kanal und wurde dort seitdem von fast einer halben Million Nutzern angeklickt.

Die Polizisten waren nicht zimperlich. Sie legten Schröder Handschellen an. „Ich wusste nicht, was los war, als sie mir sagten, der Wagen sei gestohlen.“ Die Aktion, ausgelöst durch eine Überprüfung der Nummernschilder, stellte sich als Missverständnis heraus. Nach einer halben Stunden durfte er weiterfahren. Da hatten die Ordnungshüter unter anderem herausgefunden, wen sie sich vorgeknöpft hatten: einen 29 Jahre alten Basketball-Profi, der seit Anfang der NBA-Saison zum zweiten Mal bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag steht und wohlhabend genug ist, um sich teure Autos und persönliche Assistenten zu leisten.