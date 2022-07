Deutscher in der NBA : Was die Gehaltsexplosion für Dennis Schröder bedeutet

So offen über das Einkommen und die Vertragsabschlüsse der populärsten amerikanischen Sportler gesprochen wird: Über die Gehälter der Verantwortlichen hinter den Kulissen weiß die Öffentlichkeit so gut wie nichts. Was nimmt ein General Manager in einem der 30 Klubs der National Basketball Association ein, der über Budgetposten wie die Entlohnung der Mitglieder des Spielerkaders verantwortlich ist?

Garantiert nicht derart gigantische Summen wie die 251 Millionen Dollar, wie sie in der letzten Woche in Washington für die Vertragsverlängerung von Bradley Beal ausgelobt wurden. Oder die 270 Millionen Dollar für den Serben Nikola Jokić, der für diesen neuen Rekordbetrag für weitere fünf Jahre mit den Denver Nuggets verbandelt bleibt. Das Salär dürfte unter den 7,5 Millionen Dollar liegen, dem Mittelwert, den die Aktiven pro Saison verdienen. Und womöglich noch unter der Vergleichszahl der Cheftrainer, deren Lohnniveau derzeit bei durchschnittlich 5 Millionen Dollar liegt.