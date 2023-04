Die Entscheidung fällt nach einem aufsehenerregenden Duell erst in der Verlängerung. Die Los Angeles Lakers schaffen es doch noch in die Play-offs der NBA. Dabei gleich mehrmals im Mittelpunkt: Dennis Schröder.

Die Los Angeles Lakers haben auch dank Dennis Schröder ein fast schon verloren geglaubtes Play-In-Duell mit den Minnesota Timberwolves noch gewonnen und stehen in den NBA-Play-offs. Nach zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit gewann der Rekordmeister mit dem deutschen Basketball-Nationalmannschaftskapitän und Star LeBron James am Dienstagabend (Ortszeit) noch 108:102 nach Verlängerung. Durch den Sieg geht es für die Lakers in der ersten Runde der Playoffs nun von Sonntag (Ortszeit) an gegen die Memphis Grizzlies.

Die Lakers sahen schon wie der Sieger aus, nachdem Schröder 1,4 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit einen Drei-Punkte-Wurf zum 98:95 traf. Doch 0,1 Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Mike Conley mit drei verwandelten Freiwürfen für die Verlängerung. Zuvor waren die Gäste sechs Minuten lang ohne Korberfolg geblieben. In der Extraspielzeit setzten sich die Lakers auch dank vier weiterer Zähler von Schröder durch, der am Ende auf 21 Punkte kam. Bester Werfer für Los Angeles war James mit 30 Punkten, Anthony Davis gelangen 24 Zähler.

Schröder: „Karten werden neu gemischt“

Trainer Darvin Ham lobte Schröder anschließend überschwänglich: „Seine Einstellung, sein Selbstvertrauen: Das ist unglaublich, außergewöhnlich“, sagte Ham und fügte an: „Wir sind froh, dass er in unserem Team ist.“ Auch Mitspieler Anthony Davis hob Schröder anschließend hervor: „Er will gewinnen. Er bedeutet viel für unser Team.“ Schröder selbst äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur knapp: „Playoffs. Da werden alle Karten neu gemischt.“

Die Timberwolves haben in der Nacht zu Samstag unterdessen noch eine weitere Chance auf ein Play-off-Ticket. Gegner sind dann entweder die New Orleans Pelicans oder die Oklahoma City Thunder. Die Lakers waren in der Hauptrunde Siebter im Westen geworden und hatten die direkte Qualifikation für die Play-offs verpasst.

Auch die Atlanta Hawks gewannen ihr Play-In-Duell mit den Miami Heat und sicherten sich so ebenfalls die Play-off-Teilnahme. Angeführt von Trae Young mit 25 Punkten kam das Team am Dienstagabend in Miami zu einem 116:105 gegen die Heat. In der ersten Runde der Playoffs treffen die Hawks nun auf die Boston Celtics. Die Heat, vergangene Saison noch im Finale der Eastern Conference, haben in der Nacht zu Samstag noch eine weitere Chance, doch noch an den Playoffs teilzunehmen. Dann muss das Team gegen den Sieger der Partie zwischen den Toronto Raptors und den Chicago Bulls antreten.