Dennis Schröder bei den Lakers : Jetzt fehlt nur noch ein Spitzname

Auf der Suche nach einem Spitznamen für ihre Kollegen verbrennen Basketball-Profis in Amerika meistens nur sehr wenig kostbare Energie. Je einfacher desto besser. Hauptsache, die Anspielung klingt nachvollziehbar. So wie bei einem kreativen Ballzauberer wie „Magic“ Johnson oder dem sprunggewaltigen „Air“ Jordan.

Gelegentlich braucht man allerdings mehrere Wörter, um das Markante an einem Spieler herauszuheben. Die griffigsten Resultate enthalten einen einprägenden Reim. Wie bei dem legendären Center mit den stelzenhaften Beinen namens Wilt Chamberlain. Er wurde zu „Wilt, the stilt“. Oder bei Dream-Team-Spieler Clyde Drexler. Ihn nannte man irgendwann nur noch „Clyde, the glide“, weil er auf dem Weg zum Korb so elegant durch die Luft segelte.