Das wichtigste Ziel für eine Mannschaft der Prestigekategorie Boston Celtics ist fast jede Saison dasselbe. Es hat mit der Geschichte des Klubs zu tun, der seit der Gründung der National Basketball Association vor mehr als 75 Jahren siebzehnmal die Meisterschaft gewonnen hat. Der Aufbau eines titeltauglichen Kaders ist allerdings in einer Liga wie der NBA eine besondere Kunst und hängt vom siebten Sinn des Teammanagements bei den Personalentscheidungen ab. Und das betrifft nicht nur die sportlichen Leistungen.

So wie im Fall von Ime Udoka, der im September zunächst suspendiert und Wochen später von seinem Posten als Cheftrainer entlassen wurde, nachdem bekannt geworden war, dass er neben seiner langjährigen Beziehung auch ein Verhältnis mit einer Klubangestellten gehabt hatte. Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex für Mitarbeiter der Franchise. Die Trennung kam zu einer schlechten Zeit.

Zu viele Würfe versemmelt

Denn unter Udoka hatten die Celtics nach einer längeren Durststrecke wieder das Niveau erreicht, um zu jenem Kreis zu gehören, der um den Titel mitspielt. Die Finalserie im vergangenen Juni gegen die Golden State Warriors ging zwar 2:4 verloren. Aber der Kader blieb auf seinen wichtigsten Positionen unverändert.

Kaum jemand hätte angesichts dessen vorausgesehen, dass der Mannschaft bereits in der zweiten Play-off-Runde die Luft ausgehen könnte. Der 95:86-Sieg im sechsten Spiel der Serie gegen die Philadelphia 76ers am Donnerstag eröffnete den Celtics zwar eine Chance aufs Weiterkommen. Aber dazu müssten in der siebten und entscheidenden Partie an diesem Sonntag (21.30 Uhr MESZ bei DAZN) alle wichtigen Spieler in Topform antreten. Und nicht erst kurz vor Schluss aufdrehen wie Jayson Tatum, der drei Viertel lang im Angriff so gut wie nichts zustande brachte. Er hatte bis dahin zwölf von dreizehn Korbwürfen versemmelt, darunter sechs Dreier.

Tatum und Brown im Fokus

Im Fall eines Sieges träfe das Team in der kommenden Woche im Halbfinale auf den Gewinner der Serie zwischen den Miami Heat und den New York Knicks. Im anderen Fall geht die Saison vorzeitig zu Ende. Wobei sie zumindest für Tatum und seinen wichtigsten Nebenmann Jaylen Brown auch dann noch als Erfolg verbucht werden kann. Die beiden sammelten bei der alljährlichen Abstimmung von hundert Fachjournalisten über die besten Spieler der Saison hervorragende Platzierungen ein. Der 25-jährige Tatum schaffte es in die Auswahl der besten fünf. Brown gehört zu den fünf Nächstbesten.

Das ist aber noch nicht alles. Denn damit sicherte sich Tatum aufgrund des Tarifvertrags zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft den Anspruch auf einen sogenannten Supermax-Vertrag mit den Celtics. Die Vereinbarung kann zwar erst 2024 abgeschlossen werden. Aber schon jetzt steht fest, dass sie einen neuen Gehaltsrekord in der NBA aufstellen würde. Die Größenordnung: umgerechnet rund 290 Millionen Euro brutto, Laufzeit fünf Jahre.

Beim Trainer gespart

Eine Vertragsverlängerung der Celtics mit dem 26-jährigen Brown würde ebenfalls erst im nächsten Jahr anstehen, aber theoretisch kaum weniger einbringen – 270 Millionen Euro – und ebenfalls über fünf Jahre gehen. Vorausgesetzt allerdings, die Celtics sind bereit, derartige Summen auszugeben. Denn damit kommt der Klub in einen Bereich in dem der tarifvertraglich festgelegte Gehaltsdeckel („Salary Cap“) enormen Druck auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebs erzeugt.

Klubs, die über diese Grenze hinaus in Spielergehälter investieren, müssen eine sogenannte Luxussteuer an die Liga abführen, die dieses Geld an Teams verteilt, die sparsam sind. Die Idee dahinter: eine Wettbewerbsparität zwischen den reicheren und den ärmeren Franchises zu ermöglichen.

Die Celtics haben eine Position gefunden, bei der sie Abstriche machen konnten. Das Gehalt von Joe Mazzulla, der nach dem Rauswurf von Udoka im September zum Headcoach aufstieg, liegt bei zwei Millionen Euro und damit weit unter den Spitzenlöhnen in der Liga. Gregg Popovich von den San Antonio Spurs und Steve Kerr von den Golden State Warriors verdienen das Fünffache. Die erhebliche Differenz scheint gerechtfertigt. Denn die beiden Niederlagen in den Spielen vier und fünf der Serie gegen die Philadelphia 76ers gehen wohl auf Mazzullas Kappe.

Mehr zum Thema 1/

Erst im sechsten Spiel fand er mit einer taktischen Variante und dem frühen Einsatz von Center Robert Williams ein Mittel, um den Celtics Vorteile in der Nähe des Korbs – sowohl in der Offensive als auch in der Defensive – zu verschaffen. Die Umstellung zeige, dass der gerade mal 34 Jahre alte Mazzulla bereit sei, zu lernen, sagte Spielgestalter Marcus Smart nach dem Sieg. „Ich weiß, er ist oft kritisiert worden. Und das aus guten Gründen.“ Aber dabei ginge es nicht darum, einen Sündenbock zu finden, sondern das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und das Ganze als Lernerfahrung zu nutzen.