„Einer der schlimmsten Fehler in der Geschichte der NBA“

Beim Spiel zwischen den Dallas Mavericks und den Golden State Warriors in der Basketball-Liga NBA kommt es zu einer kuriosen Situation. Mavericks-Besitzer Mark Cuban ist außer sich – und kündigt Protest an.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks haben im Rennen um die Play-off-Plätze einen Rückschlag kassiert. Im Duell gegen Meister Golden State Warriors verloren die Texaner vor heimischem Publikum knapp mit 125:127 und verpassten es damit, in der Western Conference mit den Warriors gleichzuziehen.

Aktuell sind die Mavericks Neunter im Westen, nur die besten sechs Teams ziehen sicher in die Finalrunde ein. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn jeder Conference qualifizieren sich für ein Turnier, in dem die jeweils beiden letzten Play-off-Plätze vergeben werden.

Ärger über die Schiedsrichter

Allerdings sorgte eine kontroverse Situation spät im dritten Viertel für Diskussionen: Nach einer Auszeit verteidigten die Mavericks offenbar den falschen Korb, was zu zwei einfachen Punkten für Gegner Golden State führte. Mavs-Klubboss Mark Cuban behauptete später, es habe keine ausreichende Kommunikation der Schiedsrichter in Richtung Dallas-Seitenlinie gegeben, weshalb Trainer und Spieler von der neuen Spielsituation nichts mitbekommen hätten.

Cuban kündigte im Sender ESPN nach der umstrittenen Entscheidung der Schiedsrichter einen Protest gegen die Spielwertung an und schimpfte über einen der „schlimmsten Fehler in der Geschichte der NBA“. Der bislang letzte erfolgreiche Protest in der Liga datiert vom Januar 2008.

Die Mavericks mussten gegen die Warriors auf Star Kyrie Irving verzichten, allerdings kehrte Luka Doncic nach zweiwöchiger Verletzungspause zurück. Der Slowene kam auf 30 Punkte und war damit der überragende Akteur des Spiels. Kleber erzielte fünf Punkte.

Ja Morant von den Memphis Grizzlies erlebte derweil nach seiner Sperre eine erfolgreiche Rückkehr in die NBA. Zum 130:125-Sieg seiner Mannschaft gegen die Houston Rockets steuerte Morant am Mittwoch (Ortszeit) 17 Punkte bei. Der Topspieler der Grizzlies war von der nordamerikanischen Liga wegen eines umstrittenen Nachtclub-Videos und „ligaschädigenden Verhaltens“ für acht Spiele gesperrt worden und kam erstmals wieder zum Einsatz.

Die Los Angeles Lakers mit Nationalspieler Dennis Schröder wahrten ihre Chancen auf die Play-offs. Auch ohne den weiterhin verletzten Star LeBron James gewannen die Lakers 122:111 gegen die Phoenix Suns. Schröder erzielte 13 Punkte. Die Lakers stehen auf Platz zehn im Westen, direkt hinter den Mavericks.

Die New York Knicks mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein verloren bei den Miami Heat mit 120:127 und verpassten es damit, einen Konkurrenten um den direkten Playoff-Einzug zu distanzieren. Die Knicks liegen auf Platz fünf im Osten, zwei Siege vor den Heat. Hartenstein kam auf zwei Zähler.

Die Los Angeles Clippers müssen derweil bis zu drei Wochen ohne Paul George (32) auskommen. Der achtmalige NBA-Allstar wird von einer Knieverletzung gestoppt und könnte bis zum Ende der Hauptrunde ausfallen. George, der sich die Verletzung am Dienstag (Ortszeit) im Spiel gegen Oklahoma City Thunder (100:101) zugezogen hatte, soll nach Klubangaben in zwei oder drei Wochen mit Blick auf ein mögliches Comeback untersucht werden. Für die Clippers endet die regular season am 9. April, die Kalifornier stehen im Westen als Tabellenfünfter auf einem direkten Play-off-Platz.