NBA : Schröder vermiest Lebron Lakers-Comeback

Dennis Schröder hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA seinem ehemaligen Klub Los Angeles Lakers eine herbe Niederlage beigefügt. Die Celtics gewannen am Freitagabend (Ortszeit) 130:108. Bester Werfer war Bostons Jayson Tatum mit 37 Punkten, dahinter landete Marcus Smart mit 22 Zählern. Superstar LeBron James kam für die Lakers bei seiner Rückkehr nach acht Spielen Pause auf 23 Punkte in 32 Minuten. Er hatte wegen einer Bauchmuskelverletzung gefehlt.

Schröder war trotz vier Ballverlusten gut aufgelegt und steuerte 21 Punkte sowie je sechs Rebounds und Assists zu dem klaren Sieg der Celtics bei. In der Vorsaison hatte der 28-jährige deutsche Nationalspieler noch für die Lakers gespielt, sich dann aber bei Vertragsverhandlungen möglicherweise verpokert, so dass er am Ende einen schlechter dotierten Vertrag in Boston erhielt. Schröder hätte aber auch von den Lakers getradet werden können. Dann würde er jetzt womöglich für einen Klub spielen, bei dem er gar keine Chancen auf den Titel hat. Und auch die aktuellen Lakers laufen den eigenen Ansprüche weit hinterher: Der 17-malige NBA-Champion holte in 17 Partien ebenfalls erst acht Siege bei neun Niederlagen. „Wir verfallen deswegen nicht in Panik“, sagte James und ergänzte: „Wir müssen auf jeden Fall besser spielen und das unabhängig davon, wer spielt.“

Die anderen Deutschen in der NBA blieben am Freitag sieglos. Die Wagner-Brüder unterlagen mit den Orlando Magic nach einer spannenden Schlussphase knapp beim Top-Team Brooklyn Nets 113:115. Franz Wagner erzielte 17 Punkte, zudem gelangen dem 20-Jährigen erstmals in seiner noch jungen NBA-Karriere fünf Assists, Bruder Moritz steuerte von der Bank zwei Punkte bei.

Isaiah Hartenstein unterlag mit den Los Angeles Clippers bei den New Orleans Pelicans 81:94. Hartenstein traf in seinen knapp 20 Minuten Spielzeit sechs von acht Würfen für elf Punkte, zudem gelangen ihm unter anderem sechs Rebounds und drei Blocks.

Ohne den weiterhin verletzten Maxi Kleber sowie Superstar Luka Doncic verloren die Dallas Mavericks bei den Phoenix Suns 104:112. Für die Suns war es der elfte Sieg in Serie. Derweil wurde bekannt, dass die Dallas Mavericks Dirk Nowitzkis berühmtes Trikot mit der Nummer 41 nicht mehr vergeben und Anfang Januar unters Hallendach im American Airlines Center hängen werden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird die Zeremonie im Rahmen der Partie am 5. Januar gegen das aktuell beste Team der NBA, die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry, stattfinden. Voraussichtlich wird auch NBA-Commissioner Adam Silver teilnehmen.

Nowitzki ist der einzige Spieler in der Geschichte der Liga, der 21 Spielzeiten für nur ein Team gespielt hat. Der Würzburger stellte dabei zahllose Franchise-Bestmarken auf: Er bestritt unter anderem die meisten Spiele und erzielte die meisten Punkte, Rebounds, Dreier, Freiwürfe und Blocks. 2011 führte Nowitzki die Mavericks zudem zu ihrem einzigen NBA-Titel und wurde zum wertvollsten Spieler der Finalserie gegen die Miami Heat gekürt. Der 14-fache All-Star hat mit 31.560 Punkten die sechstmeisten in der Geschichte der Liga erzielt. Der heute 43-Jährige beendete 2019 seine Karriere. Die Trikotnummer von Nowitzki wird die vierte in der Geschichte der Mavericks sein, die nicht mehr vergeben wird. Vor ihm wurde diese Ehre Brad Davis (15), Rolando Blackman (22) und Derek Harper (12) zuteil.