NBA-Spieler Wiggins : „Das geht euch nichts an“

Wenn man in der Familie eines NBA-Profis aufgewachsen ist, über dessen Karriere ein Dunst aus unerfüllten Träumen und ganz viel Kokain hing, hat man früh gelernt, was das ist: der Erwartungsdruck der amerikanischen Öffentlichkeit. Weshalb man wohl, wenn man schließlich die gleiche Karriere wie der Vater einschlägt, aber nach ein paar Berufsjahren kaum etwas vorweisen kann, was das riesige Gehalt von 31 Millionen Dollar rechtfertigen würde, einen starken Abwehrreflex entwickelt.

Anders lässt sich nicht erklären, weshalb Andrew Wiggins, der 26-jährige Flügelspieler der Golden State Warriors, vor ein paar Tagen gegenüber Journalisten standhaft eine simple Antwort auf eine simple Frage verweigerte. Die wollten wissen, weshalb er sich nicht gegen das Covid-19-Virus impfen lässt. „Das geht euch nichts an“, erklärte er mit trotzigem Gesicht, als wären die Vorkehrungen dagegen, in einer Pandemie andere anzustecken, reine Privatsache.

Keine Teilnahme an Heimspielen

Wenige Tage zuvor hatte ihm die Liga Medienberichten zufolge eine Ausnahmegenehmigung wegen angeblicher religiöser Gründe verwehrt und ihn damit jenen Konsequenzen ausgeliefert, die mit Beginn der neuen Saison am 19. Oktober drohen. Denn die Warriors mit Sitz in San Francisco unterliegen den Auflagen des Bundesstaats Kalifornien. Der verlangt strikt, dass alle Teilnehmer und Besucher von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen geimpft sein müssen.

Solange Wiggins das jedoch ablehnt, kann er nicht an Heimspielen teilnehmen und verliert aufgrund eines Dekrets der NBA, das alle Impfverweigerer in dieser Situation betrifft, bei jedem Spiel den entsprechenden Anteil seines Jahresgehalts. Das gilt zusätzlich bei einer Reihe von Auswärtsspielen, etwa für Begegnungen an der Ostküste gegen die New York Knicks und die Brooklyn Nets mit denselben staatlichen Auflagen.

Gemischte Reaktionen auf Impfverweigerer

Der Kanadier Wiggins gehört zwar zu den Ausnahmefällen unter den mehr als 400 NBA-Spielern, denn die große Mehrheit ist geimpft. Aber er ist keineswegs der einzige. Der prominenteste Anti-Vaxxer ist Kyrie Irving von den Brooklyn Nets, der pro auszusitzendem Heimspiel einen Einnahmeverlust von 400 000 Dollar in Kauf nimmt. Eine Attitüde, die er bisher mit keiner stichhaltigen Erklärung begründet hat. Zitat: „Das würde ich gerne für mich behalten.“

Einer der sein Verhalten zu erklären versucht, ist Jonathan Isaac von den Orlando Magic, dem Klub der beiden Berliner Wagner-Brüder Moritz und Franz. Der dunkelhäutige Isaac war schon vor einem Jahr aus dem Rahmen gefallen, als er sich den Spielerprotesten gegen Polizeibrutalität bei den Quarantäne-Play-offs in Disney World entzog. In der Zwischenzeit hatte er sich so wie fast 80 andere NBA-Spieler mit Covid-19 infiziert. Er glaubt nun, er sei dadurch ausreichend vor den Folgen einer neuerlichen Ansteckung geschützt. Eine Haltung, die das Desinteresse an den etwaigen Folgen für andere Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung widerspiegelt.

Die Reaktionen auf die Impfverweigerer sind gemischt. Die klarste Position bezog bisher nur ein Ehemaliger: Kareem Abdul-Jabbar, der erfolgreichste Korbschütze in der Geschichte der NBA. Die Liga solle schlichtweg „darauf bestehen, dass alle Spieler und Klub-Angestellten geimpft sind oder von den Teams freigestellt werden. Es gibt keinen Platz für Spieler, die gewillt sind, die Gesundheit und das Leben ihrer Mannschaftskollegen und der Fans zu riskieren“ sagte er dem Magazin Rolling Stone. Was er „besonders unaufrichtig“ finde, sei „die Arroganz, mit der sie den Stand der Wissenschaft und die Einschätzung medizinischer Experten in Frage stellen“.

LeBron James, der prominenteste NBA-Profi, der sich in gesellschaftspolitischen Fragen schon oft und klar zu Wort gemeldet hat, schwurbelt beim Impf-Mandat eher herum. Er selbst habe sich nach anfänglicher Skepsis die Schutzspritze geben lassen. Aber in das, was andere tun und lassen, wolle er sich nicht einmischen, sagte er in dieser Woche. „Du musst das tun, was am besten für dich und deine Familie ist.“ Kein Wunder, dass seine Einstellung längst zur Maxime der Spielergewerkschaft geworden ist. Gegen deren Widerstand kann die Liga die Aktiven arbeitsrechtlich nicht zu einer Impfung verpflichten.