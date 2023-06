Alexandra Ndolo gelang zuletzt eine bemerkenswerte Erfolgsserie. Erst erhielt die Degenfechterin aus Leverkusen die Erlaubnis des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), bei den Olympischen Spielen 2024 für Kenia starten zu dürfen. Dann gewann sie bei den Afrika-Meisterschaften in Kairo ihren ersten Titel. Und schließlich fand sie sich in der Weltrangliste des Internationalen Fechterbundes (FIE) auf dem sechsten Platz wieder. „Bestes Ranking meiner Karriere“, wie die 36-Jährige erfreut feststellte.

Alexandra Ndolo kämpfte jahrelang für Deutschland, durchaus erfolgreich: Sie gewann 2017 EM-Silber und 2019 Bronze. Der größte Erfolg gelang ihr im Juli 2022 in Kairo, als sie bei der Weltmeisterschaft den zweiten Platz belegte. Ihr Silber war zugleich die einzige Medaille für den Deutschen Fechterbund und ihr Abschiedsgeschenk.

Danach vollzog Ndolo ihren Nationenwechsel. „Der tiefere Sinn“ sei gewesen, „den Fechtsport in Kenia anzuschieben, zu entwickeln und richtig aufzubauen“. Die aktive Sportlerin ist Gründungsmitglied des Verbandes und zugleich dessen Frontfigur. In Nairobi unterhält sie mittlerweile einen direkten Draht zum Sportminister und zum Nationalen Olympischen Komitee. Darüber hinaus sammelt sie Sachspenden für Kenia.

Dass ihr der Verbandswechsel nicht nur Sympathiepunkte einbrachte, versucht die weiterhin für Bayer Leverkusen startende und dort beim Franzosen Hugo Dergal trainierende Sportlerin so gut es geht zu ignorieren. „In der Szene wurde gemunkelt und gelästert“, erzählt sie. Da müsse man drüberstehen, da sie sich entschieden habe, einen Weg zu gehen. „Die wenigsten sagen es einem ins Gesicht, was sie stört.“

Leute, denen sie nie ‚weiß genug‘ war

Auch bezüglich verletzender Kommentare hat sich Alexandra Ndolo ein dickes Fell zugelegt. „Es gab Leute, denen ich nie ‚weiß genug‘ und nie ‚deutsch genug‘ war“, hat die in Bayreuth geborene Tochter eines Kenianers und einer Polin festgestellt. „Die gleichen Menschen stellen mich jetzt als Vaterlandsverräterin dar.“ Als Sportlerin hat sie seit Jahrzehnten ihre Erfahrungen mit strukturellem Rassismus gemacht. „Das erleben Fußballer mit Migrationshintergrund ja auch ständig“ – nur um ein Vielfaches heftiger, da sie mehr in der Öffentlichkeit stehen. Nur im Falle des Erfolgs werde man als „richtige“ Deutsche anerkannt – im Misserfolg stehe dann die Zuschreibung der vermeintlichen Herkunft im Mittelpunkt.

In Kenia ist sie als Ein-Frau-Unternehmen in eigener Sache unterwegs, kümmert sich um ihre Reisen zu Wettkämpfen, bucht Hotels und organisiert ihre weitere Karriere, die sie zu Olympia führen soll. Die Qualifikation geht im Fechtsport über die Mannschaften – acht Teams je Waffengattung dürfen teilnehmen. Die drei Mitglieder dieser Equipen sind auch im Einzel gesetzt. Bleiben gerade acht Plätze für ambitionierte Solisten – quotiert nach Kontinent.

Swaheli will sie noch lernen

Auf dem Weg zu den Spielen von Tokio 2021 scheiterte Ndolo im Finale um den letzten europäischen Startplatz. Ihre Teilnahme in Paris will sie nun als einzige afrikanische Fix-Starterin über die Weltrangliste absichern. Der Plan könnte aufgehen: Bei den Afrika-Meisterschaften demonstrierte sie ihre Überlegenheit mit einem 15:5-Finalsieg über die Algerierin Ines El Batoul Taleb. Schon das Halbfinale gegen Aya Hussein aus Ägypten (15:7) verlief einseitig. In der Weltrangliste führt Ndolo die afrikanische Wertung mit Abstand an, Taleb folgt als schärfste Konkurrentin auf Rang 36. Nächster wichtiger Wettkampf auf dem Weg nach Paris ist die WM Ende Juli in Mailand.

Zuvor kümmert sich Alexandra Ndolo noch um den olympischen Nachwuchs in Kenia. An diesem Freitag hält sie ein Webseminar für ambitionierte Nachwuchssportler. Thema soll mentale und körperliche Pflege zwischen den Wettkämpfen sein. Das Webinar hält sie auf Englisch, eine der beiden Amtssprache Kenias. Ihr Swaheli ist noch nicht gut genug. „Aber das will ich lernen“.