Als es hart wurde im Siebenkampf der Frauen, war die Beste nicht mehr dabei. Doppel-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam schenkte sich den ungeliebten 800-Meter-Lauf. Ihr Verzicht war aber nicht einer Laune geschuldet, sondern ihrem persönlichen Programm. Die 28-Jährige mit den charakteristischen Rastazöpfen hatte schon zuvor angekündigt, nur einen Fünfkampf zur Formüberprüfung angehen zu wollen. Er sollte ihr gelingen, auch wenn die zweimalige Welt- und Europameisterin dadurch mit 4827 Punkten, für sie ungewohnt, nur den 19. Platz unter 24 Teilnehmerinnen belegte.

An der Spitze entwickelte sich der Traditions-Wettkampf vor den Toren Düsseldorfs stattdessen zu einem Duell der beiden besten Deutschen – und damit auch zu einem Wettstreit der Generationen. Die Frankfurterin Carolin Schäfer, mittlerweile 31 Jahre alt und zum zwölften Mal in Ratingen am Start, kämpfte gegen Sophie Weißenberg, 25, die Vorjahressiegerin aus Neubrandenburg.

„Ich bin noch nicht verbraucht“

Schäfer wehrte am Ende dank eines guten Speerwurfs und eines beherzten 800-Meter-Laufs den Angriff der Jüngeren ab. Sie gewann zum dritten Mal nach 2017 und 2018 in Ratingen, diesmal mit 6369 Punkten vor Weißenberg (6247). „Es war einer meiner bedeutendsten Siege“, sagte Schäfer danach strahlend: „Ich habe bewiesen, dass ich noch nicht alt bin, noch nicht verbraucht“. Schon nach dem ersten Tag hatte die WM-Zweite von 2017 das Leader-Trikot getragen, in drei der vier Disziplinen höher gepunktet als Weißenberg. „Insgesamt ein guter erster Tag“, meinte sie: „Mit dem Kugelstoßen als Highlight“. 14,75 Meter – so weit hatte sie seit 2017 nicht mehr gestoßen – nur Thiam (15,20) kam weiter.

Da war es wieder, das Phantom des Wochenendes: die Augen der insgesamt 6800 Zuschauer waren trotz des deutschen Zweikampfs meistens auf die Teilzeitathletin aus dem Nachbarland gerichtet. Sogar zehn belgische Medienvertreter waren über die Grenze gekommen, um Thiam auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Die Gelegenheit war günstig, da sie sich ansonsten abseits der Großereignisse rar macht und gewöhnlich in Südafrika trainiert.

Ihr neuer Trainer, Michael van der Plaetsen, hatte den Verzicht auf einen kompletten Mehrkampf vor der WM Ende August verteidigt. Man habe sich im Training Zeit genommen, andere Dinge auszuprobieren und neue Impulse zu setzen, sagte er gegenüber belgischen Medien. „Sie wird hier viel entspannter sein“, sagte er voraus.

Und in Form sowieso – was sie an beiden Tagen untermauerte: ihre 13,38 Sekunden über 100 Meter Hürden zum Auftakt bedeuteten den Tagessieg. Die 24,45 Sekunden über 200 Meter zum Abschluss kamen nah an ihre Bestleistung heran. Und ihre beste Disziplin, den Hochsprung, in dem sie dank Bestleistungen über zwei Metern bei den Spezialistinnen mitmischen könnte, ließ sie zwischendurch aus.

„Es ist doch schön, wenn sie dabei ist“

Dafür zeigte sie auch am zweiten Tag sogleich, wer sich Königin der Athletinnen nennen darf: 6,59 Meter im Weitsprung, ihr dritter Einzelsieg. „Die kann einfach alles“, schwärmte der Stadionsprecher über die 1,84 Meter große Athletin, deren lange Beine einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil darstellen. Auch Werfen vermag sie exzellent, wie Thiam zu ihrem persönlichen Tagesabschluss im Speerwerfen zeigte: 52,61 Meter – der vierte Einzel-Sieg in der fünften Disziplin. Sie lächelte, winkte eher scheu ins Publikum und zog sich zurück.

Für Carolin Schäfer war es kein Problem, dass die Konkurrentin nur als Teilzeit-Teilnehmerin mitwirkte: „Es ist doch schön, wenn sie dabei ist.“ Schäfer selbst hatte sich früher schon gewünscht, gelegentlich nur halbe Siebenkämpfe durchführen zu dürfen – war mit dem Anliegen aber stets gescheitert.

Nafissatou Thiam wiederum vermied durch ihren Fünfkampf den erwarteten Quervergleich mit der hyperaktiven Amerikanerin Anna Hall, die jüngst in Götzis für Furore sorgte und sich mit famosen 6988 Punkten an die Spitze der Bewegung – und die fünfte Stelle der Allzeit-Weltbestenliste setzte. Er verstehe die Begeisterung der Leute, meinte van der Plaetsen über den aufsteigenden Stern aus Colorado. Die 22-Jährige bringe viel Tempo mit – dafür aber relativ wenig Technik, wie er relativierte. Das sei typisch amerikanisch.

Thiam überzeugt dagegen eher mit kontrollierter Eleganz, die sie in Höhen, Weiten und Zeiten umzusetzen vermag wie keine Zweite. Ihr Hausrekord liegt seit 2017 bei 7013 Punkten. Seit 2016 hat die Belgierin bei sechs von sieben Großereignissen Siebenkampf-Gold gewonnen – einmal wurde sie Zweite. Und einen „richtigen“ Fünfkampf – mit Hochsprung und 800-Meter-Lauf – hat sie in dieser Saison auch schon gezeigt: bei der Hallen-EM in Istanbul gewann Thiam mit 5055 Punkten – Weltrekord.